Ofertas de trabajo en WhatsApp: cómo es el engaño con el que roban todo tu dinero

En la actualidad, WhatsApp se transformó en el escenario ideal para estafar a los usuarios con supuestas ofertas de trabajo, mediante el uso de técnicas ilusivas para robar datos personales y/o acceder al homebanking .

"Usted ha sido seleccionado para un trabajo a distancia" , dice uno de los tantos mensajes que reportan los internautas. El primer paso es convencerlos, para luego engañarlos con ciertas "comodidades" laborales.

Las "supuestas" ofertas laborales son tendencia en la aplicación de mensajería

Supuestamente se trata de empleos muy simples, con buenas remuneraciones (en pesos o) y ganancias por día luego de ver videos eno "vender" artículos en Mercado Libre , entre otras cuestiones.

Los ejemplos para este tipo de tácticas abundan, pero no se desvían de un único objetivo: lograr que los usuarios muestren interés para caer en la trampa .

Estafas en WhatsApp: por qué no hay que aceptar ofertas de trabajo

Desde la compañía, alertaron a los usuarios a no aceptar ofertas de trabajo en WhatsApp. No solo se trata de fraudes económicos, sino que también los ciberdelincuentes obtienen datos personales y/o la cuenta de la víctima .

Por ende, este accionar trae consigo diferentes inconvenientes a largo plazo. Si los estafadores tienen a disposición la información confidencial del internauta, pueden solicitar créditos, replicar datos y pedir la apertura de una cuenta bancaria , entre otras cosas.

A raíz de ello, es evidente que todos deben desconfiar de cualquier oferta laboral a través de la app de Meta. Incluso, si el usuario jamás solicitó algo semejante, dado que es poco usual que las compañías se contacten por esa vía.

Ante un mensaje sospechoso en WhatsApp, se recomienda corroborar quién es el destinatario

Otro punto que no se puede desatender es la redacción de los mensajes que reciben los usuarios. Esta cuestión es esencial, ya que su contenido contiene errores gramaticales y eso puede "delatarlos".

Además, antes de responder un mensaje sospechoso, es preferible corroborar si la empresa se encuentra en la búsqueda de nuevos profesionales o bien si existen quejas con respecto a estafas a través de las redes sociales .

Cómo evitar una estafa en WhatsApp

Prestar atención a los comportamientos sospechosos:



¿Están usando un número desconocido?

¿Te están apresurando?

¿Te amenazan o te piden que confíes en ellos?

¿Te piden que transfieras dinero o que compartas una contraseña, un pin o información personal?

Frenar la conversación

Si genera sospecha, colgar la llamada o no responder a mensajes de un usuario desconocido. " Si no puedes verificar la identidad del contacto, no compartas ninguna información personal o financiera ", explicaron.

Bloquear y reportar al usuario

Si se trata de algún usuario incógnito, solicitaron desde Meta que se bloquee y reporte inmediatamente a ese contacto.

Actualizar los ajustes de privacidad y seguridad

Los internautas podrán modificar sus ajustes de privacidad, con el objetivo de controlar quién puede contactarse o ver su información personal.