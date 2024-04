No hagas esto con LinkedIn: un ex Google confesó qué es lo peor para encontrar trabajo

A la hora de buscar empleo, es común que las personas utilicen LinkedIn como una herramienta clave para llamar la atención de posibles empleadores y destacar su disponibilidad para nuevas oportunidades laborales.

En medio de esta búsqueda activa, muchos optan por activar la función "Open To Work", un banner que indica abiertamente su interés en cambiar de trabajo. Sin embargo, lo que pocos saben es que el impacto de esta decisión puede ser completamente contrario a las intenciones iniciales de los usuarios.

Así lo confirmó Nolan Church , ex reclutador de Google y actual director ejecutivo de la empresa de datos salariales FairComp. Según sus palabras, dicha acción constituye la mayor señal de alerta en un candidato. A continuación, todos los detalles.

LinkedIn: por qué no hay que activar la función "Open To Work"

Marco de "Open To Work" o "Abierto Al Trabajo" de LinkedIn.

Aunque la intención detrás de la opción "Open To Work" es mostrar iniciativa y disposición para nuevas oportunidades, para Church esto podría acarrear implicaciones desfavorables para el candidato.

De acuerdo a su postura, las personas más talentosas y valiosas usualmente no necesitan buscar activamente trabajo, sino que son buscadas por las empresas.

El ex Google no está solo en su pensamiento. Lindsay Mustain, quien anteriormente trabajó como reclutadora en Amazon y ahora es asesora profesional, sostiene que existe un dicho común en el mundo de la contratación que establece que las personas más talentosas rara vez están buscando activamente empleo; lo que implica que la activación del banner "Open To Work" podría ser vista de manera negativa por algunos empleadores.

Sin embargo, es importante destacar que también hay varios reclutadores que no opinan lo mismo, además de que la propia plataforma de LinkedIn incentiva a sus usuarios a activar el banner para tener mayor alcance.