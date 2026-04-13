La irrupción de la inteligencia artificial ha reabierto el debate sobre el futuro del trabajo. Empresas, empleados y gobiernos analizan cómo cambiarán los empleos en los próximos años. En este contexto, Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, lanza una advertencia clara en su libro Open to Work, editado por Océano en España, la Argentina y otros países de América latina. El directivo sostiene que el problema no es la tecnología en sí, sino cómo se utiliza. La inteligencia artificial ya está transformando tareas, habilidades y procesos en todos los sectores. Y, según sus datos, el cambio no es futuro: ya está en marcha. En Open to Work, Roslansky resume su idea principal con una frase directa: la inteligencia artificial no sustituirá a las personas, pero sí lo harán quienes sepan usarla. Según explica, este cambio no será inmediato, pero sí inevitable si no se actúa a tiempo. El libro recoge datos relevantes del mercado laboral. Cerca del 90% de los directivos considera clave acelerar la adopción de IA, y dos tercios ya priorizan candidatos con habilidades en esta tecnología. Esto muestra que la IA en el trabajo no es solo una tendencia, sino un nuevo criterio de contratación. La clave, según el CEO de LinkedIn, está en cómo evoluciona el concepto de empleo. Ya no se trata de un puesto fijo, sino de un conjunto de tareas que cambian con rapidez. La IA permite automatizar procesos y liberar tiempo para funciones más complejas o creativas. Además, el uso de esta tecnología genera una ventaja acumulativa. Quienes la utilizan mejoran sus resultados y aprenden más rápido. Esto amplía la brecha con quienes no la adoptan. El propio libro señala que cada interacción con la IA mejora tanto al usuario como a la herramienta, creando un efecto de aprendizaje continuo. El análisis de Roslansky va más allá del impacto inmediato. Según LinkedIn, el 24% de las habilidades de los empleos ya cambió entre 2015 y 2022, y podría alcanzar el 70% antes de 2030. Esto refleja una transformación profunda del mercado laboral. El libro también subraya que la inteligencia artificial no elimina el valor humano. Al contrario, refuerza la importancia de habilidades como la creatividad, la curiosidad o la comunicación. Estas capacidades, que denomina las “5C”, son las que diferencian a las personas de las máquinas. Las “5C” son un conjunto de habilidades humanas que cobran mayor valor en la era de la inteligencia artificial: curiosidad, coraje, creatividad, compasión y comunicación. Estas capacidades, según los autores, representan la base del valor diferencial de las personas en el trabajo frente a las máquinas. En este nuevo escenario, la IA actúa como una herramienta que amplía el potencial humano. Permite crear productos, analizar datos o desarrollar ideas con más rapidez. Pero el valor final sigue dependiendo de la capacidad de las personas para tomar decisiones, innovar y adaptarse