Los 7 secretos de Marcos Galperin: cómo lidiar con la angustia de emprender, qué es el éxito y qué tipo de empleados busca

Marcos Galperin, el empresario argentino y fundador de la compañía de e-commerce más importante de la región, MercadoLibre, se ha convertido en un referente para emprendedores de todas las edades. Así, su palabra es escuchada con mucha atención cada vez que decide salir del ámbito privado para dar consejos de vida relacionados al ámbito de los negocios.

El empresario participó el año pasado de un evento virtual regional de Endeavor, la red global de emprendedores de la que es parte y benefactor. El foro reunió a los fundadores de cuatro empresas unicornio de la región -las compañías con una valuación superior a los 1.000 millones de dólares- y el fundador de Mercado Libre compartió pantalla, en entrevistas individuales, con Loreanne García de la mexicana Kavak; Sebastián Mejía, de Rappi; y Sergio Furio de Creditas, Brasil.

Entrevistado por la periodista mexicana Ana Francisca Vega (Televisa), habló de las concepciones del éxito, cómo estimular ideas, la aversión al riesgo y de las claves para tratar con el personal, entre otras cosas.

LAS 7 DEFINICIONES DE GALPERÍN SOBRE EL NEGOCIO Y LA VIDA

QUÉ ES EL ÉXITO

"Una persona exitosa sigue siendo esa persona feliz. Que está feliz con su vida, que se siente completa. Por suerte, en este mundo hay muchas maneras distintas de ser feliz y se llega a la felicidad por distintos caminos. Al final del día hay que sentir que uno es útil y que ha hecho algo positivo y valioso. Definitivamente, no mediría éxito en base a valores monetarios", dijo.

"Me he dado cuenta, a lo largo de los años, que lo más importante es disfrutar el camino y que no hay un objetivo final que termine haciéndote feliz. Disfrutar lo que se hace es fundamental para ser exitoso", marcó Galperin.

QUÉ HAY QUE HACER ANTE EL FRACASO

Galperin admitió que "a nadie le gusta fracasar. Por eso está bueno tener un equipo. No es lo mismo tener que digerir un fracaso solo que con un grupo de compañeros con los cuales uno se lleva bien, que respeta y que admira. Los fracasos son muy dolorosos, pero también son muy útiles. Se puede aprender muchísimo y a veces son la base de un éxito".

"Mercado Libre es una película hasta ahora tremendamente exitosa, pero tuvo muchísimos fracasos que supimos capitalizar".

LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD Y LA CONFIANZA

" La gente buena trae gente buena y la gente mediocre trae gente mala . Los buenos no tiene miedo de que les saquen el puesto y les gusta rodearse de personas interesantes", empezó.

"Es muy importante, cuando uno está empezando, que esas primeras contrataciones sean de gente realmente buena, que luego va a traer a otros iguales o mejores que ellos. Si pasa lo opuesto es muy complejo mantener la cultura de la empresa", distinguió desde una posición claramente empresarial.

SER CONSCIENTES DE LOS RIESGOS

El CEO de Mercado Libre dijo que, de tener actitud, "es importante tomar riesgos, hacer las cosas de una manera distinta a lo que la mayoría de las personas está dispuesta a hacer". Aun así, dijo que a pesar de nunca decir basta, " sí la pasé muy mal . Hubo épocas en los inicios de Mercado Libre en los que no quería salir de la cama", admitió.

Entre los logros alcanzados por su empresa, enumeró: "Sumamos 65 millones de compradores y 12 millones de vendedores, pero hay 600 millones de habitantes en América Latina. En la región, el comercio electrónico va a tener una penetración del 10% en el 2021 y creemos que ese porcentaje va a llegar, mínimo, al 50% . Manejar ese crecimiento es muy desafiante".

CÓMO VENCER A LA ANGUSTIA

El empresario dijo que si bien no llegó a estar deprimido, sí solía padecer angustias de manera recurrente: "Muchos emprendedores pasamos por eso: la angustia de haber arriesgado todo por algo que va a fracasar. En mi caso, por suerte, no fracasó; pero otras veces sí pasa. Para salir de la cama pensaba en otra gente del mundo que tenía problemas muchísimo más graves.

"Y siempre hay gente mucho más exitosa, eso también ayuda a mantener los pies sobre la tierra. No hay que disfrutar del fracaso ajeno. Habla mal de uno y es una actitud mediocre . Como sociedad, cuanto más toleremos el fracaso -siempre que sea el de quien dio todo por una ideal- van a surgir más emprendedores. Y cuantos más emprendedores tengamos, mucho mejor", afirmó.

INCENTIVAR LOS "MOMENTOS EUREKA"

Galperín dijo tener momentos ‘eureka', los cuáles se le suelen dar a las 5 de la mañana "cuando estoy medio dormido y medio despierto".

Si bien durante esos procesos él se encuentra solo, el CEO distinguió que el proceso de innovación de MercadoLibre es colectivo : "Nunca priorizamos a quién trajo la idea sino a quien la ejecute. Lo hacemos así para que la gente se anime a tomar riesgos. Ni apuntamos con el dedo ni glorificamos porque es la ejecución lo importante.

"Todas las opiniones cuentan por igual. Yo estoy en el grupo de los que dicen ‘vamos para adelante, esto va a funcionar'... estoy entre los más inconscientes . Y muchas veces nos pegamos contra una pared. Con ese complemento de distintas personalidades se llega a un buen balance", contó.

VENCER LA DESCONFIANZA Y ABOCARSE A LA PASIÓN

"Es muy sana esa ingenuidad de decir algo que es dificilísimo, que nadie cree que se pueda, y viene el emprendedor y dice ‘lo vamos a hacer'. Vivimos en un continente con mucho cinismo, donde todo el mundo cree que las cosas nunca van a mejorar o que todo va a ser peor. Esa ingenuidad es una bocanada de oxígeno ", sostuvo Galperín.

"Emprender es muy difícil, requiere de mucho tiempo y no es un proceso corto. Muchas veces el resultado no es el esperado; hay que estar enamorado de lo que uno hace y no tanto de ese resultado. Si lo tengo que resumir en una palabra, es pasión. Cuando esa pasión está, todo lo demás se alinea. Si no, es muy difícil que funcione".