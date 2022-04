Le robaron el celular, le sacaron prestamos truchos y le vaciaron la cuenta de Mercado Pago: cómo pasó y qué seguridad da la empresa

MercadoPago es una de las billeteras digitales más utilizadas del país, por lo que siempre es importante estar informado cuando circulan noticias sobre una falla de seguridad en esta plataforma .

Y esto es lo que denunció en Twitter Julia Maestri, con una publicación donde asegura que la plataforma no le brindó una forma de recuperar el dinero que le habían quitado de su cuenta tras haber sufrido un robo .

"El 21/4 me robaron el celular, me vaciaron la cuenta de Mercado Pago y sacaron un crédito", comparte Maestri y agrega: " Mientras tanto, yo no podía acceder porque me enviaba códigos de seguridad al celular, incluso cuando pedí verificar mi identidad. MP canceló el crédito pero no quiere devolverme la plata ".

Más adelante explaya: "Hoy la respuesta de MercadoPago fue casi una burla: que le pregunte a algún familiar o conocido si no me usó la cuenta cuando ellos saben perfectamente quién recibió mi dinero y pretenden que yo me contacté con ellos cuando yo no tengo ningún tipo de información y ellos sí ".

" Al momento del robo MercadoPago solo me ofreció iniciar el proceso de verificación de identidad, a partir del cual tuve que subir mi DNI y me escanearon la cara ", relata para Infotechnology y sentencia: "Pero no congelaron nada ni bloquearon la cuenta. Una hora después se estaba usando como si nada".

CÓMO FUNCIONA MERCADOPAGO

Para poder entender porqué es preocupante esta situación, primero se debe repasar cómo funcionan los sistemas de seguridad en MercadoPago para aquellos que usan la aplicación como una billetera virtual .

Para acceder a la misma solo se requiere contar con algún dato biométrico del dueño del dispositivo donde está iniciada la sesión o en consecuencia el PIN de desbloqueo que se utiliza en el dispositivo .

En otras palabras, es posible ingresar a la cuenta -y en consecuencia usar el dinero almacenado en ella- contando solamente con el PIN de desbloqueo del celular (por lo que se puede vaciar la cuenta de un celular robado sin problemas) .

A esto se le suma que no se pide ningún tipo de verificación a la hora de realizar una transferencia con dinero dentro de la cuenta (más que el ingreso del PIN), por lo que es posible vaciar una cuenta si se consigue ingresar a un dispositivo robado con sesión iniciada .

QUÉ HACER CUANDO TE ROBAN UN CELULAR CON MERCADOPAGO ABIERTO

Tras conocerse la noticia, Infotechnology se contactó con MercadoPago para corroborar sobre los canales de seguridad que ofrecen a sus usuarios cuando pierden o sufren un robo de un dispositivo con su sesión iniciada .