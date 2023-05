La peor derrota de Messi: perdió contra el rival menos pensado

Tras la victoria de la Finalissima y el Mundial de Qatar, Lionel Messi se consagró como el segundo futbolista que más dinero ganó en 2022, después del francés Kylian Mbappé.

Durante el mismo año, el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, vio cómo las acciones de Google cayeron casi un 39%, lo que llevó a la primera empresa a anunciar 12.000 despidos.

A pesar de la crisis general en el ecosistema tecnológico y los recortes de Alphabet, el director ejecutivo logró desplazar al astro del fútbol de una competencia: la del dinero. A continuación, todos los detalles.

Messi vs Google: ¿Quién ganó?

Sundar Pichai, CEO de Alphabet.

El año pasado, la revista Forbes elaboró un listado de los 10 futbolistas mejor pagos del 2022. Si bien La Pulga no encabezó la formación, se consolidó en el segundo puesto con una fortuna aproximada de u$s 120 millones (u$s 65 millones dentro de la cancha y u$s 55 millones por fuera).

Sin embargo, el sueldo millonario de Messi junto con sus negocios alternativos no fueron suficientes para derrocar el patrimonio de Pichai, quien vio ganancias de u$s 226 millones en 2022.

Lo más irónico de todo es que el 10 tuvo que ver con el éxito de Pichai, puesto que la Copa del Mundo rompió récords en las búsquedas de Google. No obstante, la mayor parte de la paga del CEO de Aplhabet provino de participaciones en acciones, valoradas en más de u$s 218 millones.

El resto de la remuneración responde a un salario base de u$s 2 millones y más de u$s 5 millones por un destacamento de seguridad privada.