Estafas por WhatsApp | El número que no hay que atender si te llaman: te roban tus datos bancarios

Las estafas a través de WhatsApp siguen generando preocupación entre los usuarios, quienes advierten sobre la insistencia de números desconocidos al realizar llamadas o enviar mensajes. Hay un número que no hay que atender, ya que lo utilizan para robar tus datos bancarios.

Aunque muchas personas eligen ignorarlos, algunos caen en la trampa y terminan comprometiendo datos sensibles. Por esta razón, resulta fundamental identificar cuándo no conviene atender.

¿Cuál es el número que no hay que atender en WhatsApp?

La alerta se centra en números que tienen el prefijo internacional +358, correspondiente a Finlandia.

Los estafadores usan números con el prefijo +358 para engañar a los usuarios de WhatsApp. (Fuente: Pixabay)

Aunque no se puede alertar sobre un número exacto, cualquier llamada o mensaje proveniente de este prefijo debe ser considerado sospechoso.

Estas comunicaciones suelen ser parte de una estrategia fraudulenta para engañar a los usuarios y obtener datos bancarios u otra información sensible. Es importante no responder, no devolver llamadas y, en caso de recibir mensajes, evitar ingresar a enlaces desconocidos.

Además, se recomienda bloquear y reportar estos números directamente desde la aplicación de WhatsApp para evitar futuros intentos de contacto.

¿Cómo operan las estafas en WhatsApp con números desconocidos?

Los estafadores perfeccionaron sus métodos para engañar a las personas, apelando a distintas estrategias:

Envían mensajes que simulan ser oficiales, empleando fotos de perfil con logotipos de WhatsApp o Meta.

Informan falsamente a los usuarios que su cuenta será desactivada si no completan una verificación urgente mediante un enlace.

Ese enlace redirige a una página falsa donde solicitan datos como contraseñas, números de tarjeta de crédito o códigos de verificación.

Atender llamadas o hacer clic en enlaces de estos números puede poner en riesgo tus datos bancarios. (Fuente: Pixabay)

Además, estas estafas no se limitan a mensajes. También realizan llamadas breves, que suelen cortarse tras uno o dos tonos para generar curiosidad. Si la víctima devuelve la llamada, enfrenta el riesgo de:

Cargos internacionales elevados.

Exposición a malware que compromete dispositivos.

Captura de información sensible mediante sistemas fraudulentos.