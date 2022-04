El Gobierno invierte $ 13.000 millones en tecnología: en qué lo van a usar y a quiénes beneficia

El Gobierno anunció una inversión en ciencia y tecnología de $ 13.000 millones con la cual se busca equipar a organismos públicos nacionales, provinciales y municipales con herramientas que ayuden al desarrollo económico regional .

Se trata de dos programas de inversión llamados Construir y Equipar Ciencia con los cuales se busca poder garantizar la inversión de forma equitativa en todo el país en materia de infraestructura para el desarrollo científico y tecnológico .

Los mismos fueron presentados en el Museo del Bicentenario por el presidente Alberto Fernández en un acto que contó con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi.

"Lo que más buscamos con este plan es federalizar la inversión en materia de ciencia y tecnología pensando primero en las periferias", aseguró el mandatario y luego dijo: " No podemos seguir construyendo una Argentina que tiene un centro desarrollado y dos periferias ".

" Para que el desarrollo sea real necesitamos equilibrar fuerzas y recursos para que crezcan el sur y el norte, y ha llegado la hora de decir basta a tanto desequilibrio y tanta desigualdad ", destacó y luego cerró: "Si les damos recursos, en todas las provincias hay hombres y mujeres que pueden aportar a la ciencia y desarrollar proyectos que para las regiones son muy importantes".

También participaron del acto el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Núñez; y la subsecretaria de la Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Elisa Colombo, además de los ministros y ministras de todas las provincias e investigadores de todo el país.

QUÉ SE BUSCA CON EL PLAN EQUIPAR CIENCIA

Según lo informado por el Gobierno, el plan Equipar Ciencia permitirá dotar de mayores capacidades a las instituciones científicas, universidades nacionales y provincias y municipios por medio de la compra de equipamiento.

" Los equipos pueden tener un valor de entre u$s 100 mil y u$s 1,2 millón; y deberán estar orientados a expandir el acceso de maquinaria estratégica a regiones del país donde no se encuentra garantizado ", asegura el comunicado oficial sobre el nuevo programa.

A esto se le suma que los organismos públicos científicos y tecnológicos de jurisdicciones provinciales y municipales contarán con un monto máximo por institución y por provincia de u$s 2 millones por año -con los equipos teniendo un valor de entre u$s 100.000 y u$s 300.000-.

QUÉ SE BUSCA CON EL PLAN CONSTRUIR CIENCIA

Por otro lado, el plan Construir Ciencia propone " mejorar las condiciones edilicias de la ciencia y la tecnología mediante la construcción o adecuación de infraestructura para la promoción de actividades de investigación, vinculación, transferencia y popularización científica ".

Según compartieron en el comunicado oficial, estas reformas podrán realizarse por un monto máximo equivalente a u$s 5 millones, mientras que podrán presentar solicitudes las instituciones nacionales que formen parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, así como los organismos públicos de jurisdicciones provinciales y municipales .

LAS EMPRESAS CADA VEZ INVIERTEN MÁS EN TECNOLOGÍA

El anuncio llega en medio de un aumento exponencial de las empresas en ciencia y tecnología, con un informe de la consultora Gartner señalando que el gasto mundial en TI será de u$s 4,5 billones en 2022, lo que significa un 5,1% más que en 2021.

El mismo especifica que el aumento más importante se dará en el segmento de software empresarial con una mejora del 11%, en tanto que la inversión en consultoría empresarial y tecnológica crecerá un 10%.

Sólo en el segmento de servicios de TI, que incluye consultoría y servicios gestionados, el pronóstico es que el gasto aumentará un 7,9% respecto de 2021 y alcanzará u$s 1,3 billones.