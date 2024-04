El futuro de la medicina preventiva llegó a la Argentina: qué es Genix

Entre los edificios clásicos del barrio de Recoleta, irrumpe una fachada de 4 pisos que, ya por su cartel iluminado, con letras grisáceas en imprenta, da cuenta de algo nuevo y moderno. Su interior lo confirma, ya que cuando se abren las puertas automáticas revelan un salón extenso, con paredes blancas y onduladas que pueden recordar a la famosa obra arquitectónica La Pedrera de Antoni Gaudí, como también a un capítulo de Black Mirror.

Se trata de GENIX, el primer Centro de Genómica Preventiva de la Argentina que propone una experiencia integral para los pacientes. Lejos de limitarse a la realización de un test genético como aquellos que se pusieron de moda últimamente, Genix despliega tecnología de vanguardia, asesoramiento profesional y un contexto clínico para alcanzar un abordaje 360 del consultante.

Entrada de Genix.

Los expertos en genética que conforman al equipo brindan asesoramiento personalizado y acompañamiento a lo largo de todo el proceso, para que los pacientes puedan prevenir enfermedades, mejorar su salud y optimizar su estilo de vida.



"Hoy el acceso a la genética está restringido a un médico que te hace hacer un estudio para saber lo que tenés o a un simple test con limitaciones. Nosotros venimos a poner sobre la mesa el acceso a la genética de una forma médica, donde se entiende qué esperas de cada examen, qué querés de cada examen, y donde exploras todo lo que componen tus genes", aseguró Juan Rosenfeld, presidente de la empresa.

El recorrido del paciente

Sean personas sanas, con alguna patología o antecedentes, cualquiera que esté interesado en aprender más sobre su salud y cómo puede mejorarla a través de la genética puede beneficiarse de los servicios de Genix. "La gente sabe que puede estudiarse a sí misma; pero no el alcance y la profundidad con la que pueden hacerlo", comentó a El Cronista Miriam Flomembaum, CEO de la firma.

El proceso parte de una consulta inicial, donde se plantean los objetivos de salud y se discuten los programas disponibles. Las áreas de estudio son extensas: genómica preventiva, genética clínica, genética pediátrica, cardiología, oncología, neurología, ginecología, fertilidad, nutrigenética, deportología, inmunología, dermatología y farmacogenómica.

Balanza InBody.

Desde balanzas que brindan información detallada sobre la composición y distribución corporal -con posibilidad de realizar un seguimiento a través de una app-, hasta dermatoscopios que utilizan inteligencia artificial para ayudar a los médicos a medir con mayor precisión las anomalías en la piel, los estudios de Genix incorporan tecnología de punta, importada y sin precedentes en la Argentina.



En cuanto a sus esfuerzos en la confidencialidad de los datos, el centro toma muy en serio la protección de la información de los pacientes; por lo que desarrollaron un sistema para mantener la trazabilidad de las muestras y ocultar la identidad de cada persona: "las muestras se realizan acá, en Genix, salen al laboratorio y vuelven del mismo en completo anonimato; sin nombre y apellido. Esto lo que permite es que, en un posible caso de hackeo, los ciberdelincuentes no sepan a quién le corresponde cada muestra", aseguró Rosenfeld.

Costos de Genix

Los costos del servicio no son algo menor, aunque el presidente de la empresa planteó que en el contexto actual que vive el país con el aumento de las prepagas, el tratamiento se presenta como una medida de prevención rentable a largo plazo; ya que permite identificar riesgos para la salud en una etapa temprana, cuando son más fáciles y menos costosos de tratar.

Los precios parten de los u$s 800 y se elevan hasta los u$s 4.000 en el caso del exámen más completo. "Queremos hacerlo lo más accesible posible para la gente, lo estamos evaluando. Pero no estamos dispuestos a relegar la calidad a nivel de confidencialidad y tecnología para lograrlo", agregó Rosenfeld.

En Genix son conscientes del desafío comercial que representan estos precios. Sin embargo, están convencidos de que podrán compensarlo con un aumento en el volumen de pacientes a medida que la educación sobre la importancia de la genética para la salud se expanda en la Argentina y más personas comprendan los beneficios de un enfoque integral, preventivo y con fuerte énfasis en el historial médico. "Somos únicos en esto", concluyó el ejecutivo.