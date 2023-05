El espía más famoso de Reino Unido advirtió sobre un fenómeno que destruirá la humanidad: "A gran escala..."

Ciaran Martin, el último gran espía de Reino Unido, lanzó un aterrador pronóstico sobre el avance de la inteligencia artificial (IA) y detalló los factores que pondrán en peligro la estabilidad de la sociedad en su conjunto.



Así lo expresó en un informe publicado por The Daily Star y se sumó a la gran lista de teóricos que cuestionan el uso de esta nueva herramienta tecnológica.

Bill Gates lanzó un pronóstico y se cumplió en Argentina: nadie lo esperaba

"Conciencia propia" y "riesgos profundos": los alarmantes argumentos contra la IA que comparten los principales especialistas





"La inteligencia artificial ahora hace que sea mucho más fácil falsificar cosas, mucho más fácil suplantar voces, mucho más fácil parecer información genuina, mucho más fácil de hacer eso a gran escala", remarcó el ex agente secreto.

Además, aseguró que esta nueva herramienta está "socavando el tejido de nuestra sociedad" y temió por sus consecuencias. Principalmente, el experto consideró que las IA se quedarán atrás en las técnicas de vigilancia , por lo esto solo quedará a manos de "empresas privadas de Estados Unidos".

Ciaran Martín, ex espía de Reino Unido.

Martin, trabaja en la Oxford's Blavatnik School of Government, enfatizó en la problemática que atravesarán el resto de los países en relación al norteamericano.

"La gran pregunta es cómo lograr que los mercados tecnológicos funcionen de manera que validen la información de manera creíble y económicamente eficiente", sentenció.

Otro "atemorizante" pronóstico de uno de los pioneros de las IA



A la visión del ex espía, se suma Geoffrey Hinton, un gran pionero de la tecnología que estuvo encargado de trabajar en las primeras herramientas de Inteligencia Artificial.

Hace unos meses, renunció a su puesto y si bien, al principio, se estimó que se trataba de un simple retiro de su carrera, luego se conocieron los verdaderos motivos: se convirtió en un profeta pesimista sobre las consecuencias de la IA para la humanidad.

Pionero de la Inteligencia Artificial.

"Me consuelo con la excusa habitual: si yo no lo hubiera hecho, habría sido alguien más", aseguró en una entrevista con The New York Times y admitió: "Una parte de mi lamenta ahora el trabajo de mi vida".

Tras su salida de Google, dio a conocer su temor de haber desarrollado "una tecnología que funciona mejor que el cerebro humano". "No creo que deban ampliar esto más hasta que hayan entendido se pueden controlarlo".