El creador de ChatGPT alertó sobre el verdadero peligro de la IA y lanzó un pedido urgente

Sam Altman, el reconocido creador de ChatGPT, lanzó una alarmante predicción sobre el futuro de la inteligencia artificial y reclamó medidas a los gobiernos para evitar los riesgos.



Altman, CEO de la empresa OpenAI, dijo que la adopción de los sistemas de inteligencia artificial puede generar un "descuadre social" capaz de generar efectos muy nocivos en el futuro.

Así lo señaló durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobierno en Dubai, donde reclamó a los presentes la creación de un organismo de alcance global que controle el desarrollo de la inteligencia artificial, de manera similar a como funciona la Organización Internacional de la Energía Atómica.

Inteligencia artificial: cuál es el temor de Sam

"Resulta fácil imaginar que las cosas salgan mal", advirtió Altman. Y explicó: "No me interesa tanto la idea de robots asesinos caminando por la calle como los descuadres sociales muy sutiles, en los que teniendo estos sistemas en la sociedad y ninguna intención maligna en particular, las cosas salen terriblemente mal".

En este sentido, el empresario recalcó que no debe ser la industria de la IA, de la que forman parte empresas como la propia OpenAI, Google, Microsoft y Meta, las que deberían establecer las normas para el crecimiento del sector, sino que deben existir una supervisión de otras entidades.

"Todavía estamos en la fase de mucho diálogo. Todo el mundo tiene una conferencia. Alguien tiene una idea, un documento de normas, y eso está bien", afirmó Altman, quien añadió: "Creo que aún estamos en un momento en el que hace falta un debate sano, pero en algún momento en los próximos años, creo que tendremos que avanzar hacia un plan de acción con implicaciones reales en el mundo".

Sam Altman, el creador de ChatGPT.

La visión de Sam Altman a las empresas

En una reciente conferencia en compañía de Robin Hood y JP Morgan, Altman compartió su perspectiva sobre el futuro impulsado por la tecnología, centrándose en cómo la inteligencia artificial podría generar valoraciones multimillonarias para pequeñas empresas startups con equipos reducidos, incluso de tan solo 10 personas.

El visionario creador de ChatGPT pronostica un cambio radical en el paradigma del crecimiento empresarial, alejándose del modelo convencional centrado en grandes equipos. Se enfatiza la necesidad de que las empresas presten atención y aprovechen la creciente capacidad de la IA para automatizar procesos complejos, siendo clave para ofrecer soluciones innovadoras en esta transformación.

El líder de OpenAI argumenta que la incorporación de la inteligencia artificial revolucionará desde la gestión interna hasta la interacción con los clientes, transformando por completo los roles tradicionales en las startups.

Altman destaca que las aplicaciones de IA, con la capacidad de automatizar tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la experiencia del cliente mediante chatbots y recomendaciones personalizadas, se posicionan como herramientas esenciales para aumentar la eficiencia y desbloquear nuevas oportunidades de negocio.

El creador de ChatGPT subraya que la rápida capacidad de aprendizaje y adaptación de la IA se traducen en una mayor eficiencia operativa y una reducción significativa de costos para las empresas que adoptan esta tecnología.

En sus propias palabras, Altman enfatiza que la IA se presenta como una fuerza disruptiva capaz de transformar no solo la forma en que operan las empresas, sino también la estructura misma de los equipos y la dinámica empresarial.