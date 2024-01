"Es aterrador": el creador de ChatGPT advirtió a Bill Gates sobre lo que viene en inteligencia artificial

El boom de la inteligencia artificial puede tener consecuencias difíciles de predecir, incluso para las mentes más brillantes que están detrás de esta nueva tecnología. Por caso, Sam Altman, creador de ChatGPT, admitió ante Bill el avance de la IA tiene "una parte aterradora".

Altman, CEO de OpenAI, conversó cara a cara con el cofundador de Microsoft en un podcast que, como no podía ser de otra manera, estuvo enfocado en la inteligencia artificial. En ese contexto, advirtió que la humanidad puede no estar preparada para adaptarse al vertiginoso ritmo de evolución de esta tecnología.

Sam Altman y Bill Gates, en alerta por la IA

Durante la charla, Bill Gates planteó que "la IA nos obligará a adaptarnos más rápido de lo que nunca lo hemos tenido que hacer antes". A esto, Altman respondió con afirmaciones alarmantes: "Esa es la parte aterradora. No es que tengamos que adaptarnos. No es que la humanidad no sea súper adaptable. Hemos pasado por estos cambios tecnológicos masivos, y un gran porcentaje de los trabajos que las personas hacen pueden cambiar en un par de generaciones".

"Cada revolución tecnológica del pasado ha sido más rápida, pero esta será la más rápida con diferencia. Esa es la parte que encuentro potencialmente un poco aterradora: la velocidad con la que la sociedad tendrá que adaptarse y en la que el mercado laboral cambiará", afirmó Altman.

La inquietud moral y la preocupación del CEO de OpenAI sobre el trabajo de su empresa no son nuevas. El año pasado llegó a afirmar: "Lo que más me preocupa es la idea hipotética de que ya hemos hecho algo realmente malo al lanzar ChatGPT". De esta manera reconoció que el chatbot había iniciado una revolución que ya no se puede volver atrás y cuyas consecuencias no están todavía claras.

Altman dijo en ese momento que le preocupaba "que tal vez hubiera algo difícil y complicado" que OpenAI pasó por alto al trabajar en ChatGPT.