A cuánto cotiza el único dólar que se puede comprar y vender en feriado

Tras una semana agitada en las cuevas de la city porteña, en donde la cotización superó la barrera de los 1000 pesos, los ahorristas e inversores siguieron de cerca la cotización de la divisa. Hoy, feriado por el día del Respeto de la Diversidad Cultural, no es diferente. ¿A cuánto cotiza el dólar blue?

Este viernes 13 de octubre no opera el mercado financiero debido al feriado trasladable del 12 de octubre, que además se extiende al lunes 16 gracias al feriado puente, por lo que los bancos y la Bolsa no vuelven a operar hasta dentro de 5 días. Pero eso no implica que no pueda comprar y venderse la divisa.

A cuánto cerró el dólar blue hoy

En el cierre del jueves, último día hábil de la semana, el dólar blue cerró a 960 pesos para la compra y 980 para la venta, por lo que esa es la cotización de referencia para cambiar la divisa por la vía informal.

Cuánto cotiza el dólar blue en feriado y cómo comprarlo

Sin embargo, hay una manera para comprar dólares las 24 horas, los 365 días del año, y cuya cotización puede anticiparse a lo que ocurre en la plaza informal o en mercados legales como el dólar MEP y el CCL. Y esa manera es gracias a las criptomonedas estables, atadas al dólar.

Las stable coins como USDC (USD Coin), USDT (Tether) o DAI siguen operando en el mercado cripto y solo es necesario tener una cuenta en una wallet como Lemon Cash, Ripio o Binance para poder adquirirlas, aun fuera del horario que el mercado opera.

Este viernes 13 de octubre, las cripto estables oscilan entre los 950 y los 1010 pesos argentinos, según qué tipo de stable coin se quiera adquirir y qué plataforma se utilice.

Criptomoneda Lemon Binance Ripio USDC $ 974,8 $ 952,29 $ 966,28 USDT $ 974,32 $ 954,1 $ 973,64 DAI $ 977,05 $ 971 $ 974,03

Para comprar, solo es necesario tener una cuenta abierta en alguna de las plataformas, tener vinculada una cuenta bancaria desde la cual transferir los fondos en pesos y una vez que están acreditados, simplemente elegir la stable coin que queremos y listo. Recordá que cada operación tiene una comisión mínima.