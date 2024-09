Chau WhatsApp: por esta razón te podés quedar sin tu cuenta en septiembre

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada a nivel global. Incluso, por sus herramientas y funciones avanzadas, los usuarios la eligen por sobre otras plataformas .

A la par, Meta -dueña del mensajero- suele actualizar constantemente sus políticas de uso, por lo que los internautas deben prestar atención a una serie de requisitos.

Por ende, con el objetivo de resguardar la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad , la compañía informó que cerrará las cuentas que se mantengan inactivas en septiembre.

Por qué me puedo quedar sin cuenta de WhatsApp en septiembre

WhatsApp notificó que se eliminarán las cuentas de WhatsApp que permanezcan inactivas durante más de 120 días . "Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta", señalaron.

Con mayor precisión, la empresa que conduce Mark Zuckerberg remarcó que, "si una cuenta está inactiva, es posible que veas que se eliminó la foto del perfil del usuario o una notificación que indica que el perfil se eliminó automáticamente ".

Meta cerrará las cuentas que se encuentren inactivas por más de 120 días

No obstante, los usuarios deben comprender que no alcanza con tener abierta la aplicación en sus dispositivos (celulares, tablets y notebooks). Si no están conectados a internet, la cuenta quedará inactiva .



"El contenido almacenado antes de la eliminación de la cuenta permanecerá allí hasta que se elimine WhatsApp del dispositivo. Cuando un usuario se vuelve a registrar en WhatsApp en el mismo dispositivo, reaparece el contenido almacenado localmente", detallaron.

Cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp

Para volver a tener acceso a tu cuenta de WhatsApp, es necesario ponerse en contacto con el servicio de atención al usuario (mediante el formulario de contacto, por mail a support@whatsapp.com o en la sección "soporte" desde la app).

En cualquiera de las opciones, es importante indicar el número de teléfono, prefijo internacional, modelo del teléfono y brindar los motivos por los cuales la cuenta fue suspendida de forma incorrecta.