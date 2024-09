El nuevo WhatsApp azul ya está disponible: cómo descargarlo en tu celular

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Con más de 2.000 millones de usuarios activos , el mensajero brinda facilidades de uso y actualizaciones constantes.

Sin embargo, existen usuarios que optan por tener una experiencia mucho más personalizada o bien por la posibilidad de realizar modificaciones en la configuración .

WhatsApp (oficial) brinda herramientas de seguridad que otras alternativas no tienen

Allí, es donde aparece WhatsApp Plus, una alternativa que ofrece funciones y herramientas avanzadas que no están en la versión original. Pero, también es necesario tener en cuenta que se trata de una app no oficial de Meta.

Incluso, uno de los puntos negativos es que no funciona el cifrado de extremo a extremo que protege a las conversaciones de WhatsApp . Por ende, esto implica riesgos de seguridad de la información.

Cómo descargar WhatsApp Plus azul en tu celular

Los usuarios prefieren WhatsApp Plus porque les permite realizar modificaciones estéticas, ver mensajes eliminados y visualizar estados después de 24 horas , entre otras cuestiones.

Por ese motivo, quienes deseen descargar la versión de WhatsApp Plus azul, deberán en primera instancia realizar una copia de seguridad de los chats en Google Drive. Luego, tendrán que seguir esta serie de pasos:

A pesar de no ser un app oficial de Meta, WhatsApp Plus brinda funciones avanzadas

Desinstalar la versión oficial de WhatsApp

la versión oficial de WhatsApp Luego, permitir la instalación de apps de fuentes no oficiales en celulares Android

Descargar WhatsApp Plus azul y aceptar los términos y condiciones

WhatsApp Plus azul y aceptar los términos y condiciones Por último, ingresar el número de teléfono y verificar la cuenta para configurar el perfil de usuario