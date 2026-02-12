Recientemente, el magnate ha realizado una nueva publicación en la que habla sobre los beneficios de la inteligencia artificial (IA), pero también de todas las dudas que genera a las personas y qué deberían estudiar para ser superiores a las máquinas. El multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, suele compartir sus ideas y opiniones sobre temas trascendentales de la sociedad en su blog personal mediante notas en las que explaya todo su pensamiento. El filántropo Bill Gates expresó en su blog personal Gates Notes que, “en los próximos años, el principal impacto de la IA en el trabajo será ayudar a las personas a hacer su trabajo de manera más eficiente". Asimismo, destacó que “es beneficioso para la sociedad cuando aumenta la productividad“, ya que “le proporciona a las personas más tiempo para realizar otras actividades, tanto en el ámbito laboral como en el hogar”. Finalmente, Gates afirmó que “eventualmente, la IA será lo suficientemente avanzada para expresar ideas, lo que le permitirá redactar correos y gestionar su bandeja de entrada en su nombre. Podrá elaborar una solicitud en inglés sencillo o en cualquier otro idioma y generar una presentación en su trabajo". La demanda de personas que contribuyan al bienestar de los demás, ya sea a través de la enseñanza, el cuidado de pacientes o el apoyo a los ancianos, es una constante que perdurará. Sin embargo, es innegable que ciertos trabajadores requerirán apoyo y capacitación en el proceso de adaptación hacia un entorno laboral cada vez más influenciado por la inteligencia artificial, como lo señaló el fundador de Microsoft. La transición hacia un lugar de trabajo impulsado por la IA plantea desafíos significativos, pero también oportunidades para el desarrollo profesional y personal de los individuos involucrados. En último lugar, el multimillonario aseguró que la inteligencia artificial “es la innovación más transformadora que cualquiera de nosotros verá en nuestras vidas y un debate público saludable dependerá de que todos conozcan la tecnología, sus beneficios y riesgos“. Por otro lado, el creador de la Fundación Bill y Belinda Gates comentó que la invención de los procesadores de texto generó un cambio en el área laboral y que las personas debieron adaptarse a ellos. De esta misma forma, consideró que es esencial adquirir conocimientos digitales y prepararse para entender la IA, ya que será necesario adaptarse a las nuevas tecnologías.