Bill Gates recomienda leer sí o sí alguno de estos libros antes de que termine el invierno

Bill Gates, el cofundador de Microsoft que hoy se dedica a su fundación, realizó en junio sus habituales recomendaciones de libros para el verano boreal (invierno en estas latitudes): son cinco títulos "atractivos sin sacrificar la complejidad" de sus lecturas.



De hecho, como admitió Gates en un post en su blog Gates Notes, la lista de este año se presenta como " bastante pesada para la lectura de vacaciones ". Tanto así que el lunes 29 de agosto, a través de un posteo en LinkedIn, volvió a compartir sus recomendaciones con un pedido de leer al menos uno o dos de los cinco títulos de la lista.



" Aquí hay libros sobre la igualdad de género, la polarización política, el cambio climático y la dura verdad de que la vida nunca va como los jóvenes creen que irá ", escribió Gates en junio. " No parece precisamente el material de las lecturas de playa ". Hay que recordar que en el hemisferio norte están transitando los últimos días del verano.

En cualquier caso, Gates dijo que no se trata de obras difíciles de leer. Desde el columnista de The New York Times Ezra Klein hasta el escritor de ciencia ficción Kim Stanley Robinson, Gates remarcó que los autores de sus últimas selecciones son todos "capaces de tomar un tema sustancioso y hacerlo convincente sin sacrificar ninguna complejidad".

La lista de los 5 libros de Bill Gates

El poder (The Power), por Naomi Alderman

Gates dice que "El poder", una obra de ciencia ficción de 2016 de la novelista británica Naomi Alderman, se la recomendó originalmente su hija mayor, Jennifer.

La autora imagina un escenario en el que las mujeres de todo el mundo desarrollan repentinamente la capacidad de emitir descargas eléctricas mortales con sus manos, lo que hace que las mujeres se conviertan en el sexo dominante y formen un matriarcado. El libro, que aborda temas como la igualdad y los roles de género, recibió elogios de la crítica cuando salió a la venta, entre ellos el de The New York Times y el del ex presidente Barack Obama.

"Al leer 'El poder', adquirí un sentido más fuerte y visceral del abuso y la injusticia que sufren muchas mujeres hoy en día", dijo Gates. "Y amplié mi aprecio por las personas que trabajan en estos temas en Estados Unidos y en todo el mundo".

Tiene versión en castellano pero mantiene su título en inglés, The Power. Se consigue en MercadoLibre.

Por qué estamos polarizados (Why We're Polarized), por Ezra Klein

Gates trata de mantenerse " generalmente optimista " sobre el futuro, escribe, pero la polarización política en los EE.UU. es lo " único que amortigua mi perspectiva ". Ese mismo tema es el objeto de "Por qué estamos polarizados", escrito por Klein, analista político y cofundador del sitio Vox.

El libro de Klein aborda las divisiones políticas de Estados Unidos desde una perspectiva psicológica, argumentando que los grupos con los que la gente se autoidentifica -incluidos los partidos políticos- desempeñan un papel exagerado en la forma en que toman decisiones y ven el mundo.

" Si quieres entender lo que está pasando con la política en Estados Unidos ahora mismo, este es el libro que debes leer ", marcó Gates.

Tiene versión en castellano pero no se consigue en la Argentina, hay que pedirlo por Bookdepository, que tiene la ventaja de venderlo en pesos y sin impuestos agregados.

La Autopista Lincoln (The Lincoln Highway), de Amor Towles

La novelista estadounidense Amor Towles se está convirtiendo rápidamente en una fija en las listas de lectura de Gates: el multimillonario incluyó el bestseller de Towles "Un caballero en Moscú" en su lista de verano de 2019, y ahora escribe que disfrutó de "La autopista Lincoln" casi tanto.

Publicada el año pasado, la última obra de Towles es una novela de aventuras ambientada en 1954. Es la historia del viaje a través del país de un adolescente con su hermano menor, que se ve desviado por un par de compañeros de la historia del protagonista en una granja de trabajo para delincuentes juveniles.

" Towles se inspira en famosos viajes de héroes y parece decir que nuestros viajes personales nunca son tan lineales o predecibles como podríamos esperar ", escribió Gates.

Tiene versión en castellano y se consigue en la Argentina, editado por Salamandra.

El ministerio del futuro (The Ministry for the Future), por Kim Stanley Robinson

"El Ministerio del Futuro" es una novela de ciencia ficción -o cli-fi, abreviatura de "ficción climática"- publicada en 2020. Está ambientada en un futuro próximo y sigue a una organización mundial ficticia que encabeza diversos esfuerzos para combatir el cambio climático.

El propio Gates es un activista del cambio climático que el año pasado escribió su propio libro en el que propone posibles soluciones al cambio climático. En particular, dijo que la novela de Robinson ofrece " un montón de ideas intrigantes " a la vez que explica eficazmente la ciencia que hay detrás del cambio climático y trabaja hacia " un final sorprendentemente esperanzador ".

Tiene versión en castellano pero no llegó aún a la Argentina. Se puede comprar vía Bookdepository.

Cómo funciona realmente el mundo: La ciencia detrás de cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos (How the World Really Works), por Vaclav Smil

Gates no escatimó en elogios para "Cómo funciona el mundo realmente", calificándolo de " otra obra maestra de uno de mis autores favoritos ".

El libro es la última obra de Vaclav Smil, profesor checo-canadiense emérito de ciencias ambientales en la Universidad de Manitoba. En 2017, Gates escribió que había leído todos los 37 libros publicados por Smil, sobre temas que van desde la energía limpia hasta la fabricación y la agricultura. Gates tenía la intención de " esperar nuevos libros de Smil de la misma manera que algunas personas esperan la próxima película de Star Wars ", escribió.

Gates dijo en la lista de este año que la mayoría de los libros de Smil se leen como libros de texto, pero "este está escrito para un público general y ofrece una visión general de las principales áreas de su experiencia". Abarca el modo en que la energía ha configurado la historia de la civilización, desde las sociedades agrícolas hasta nuestra era moderna e industrial.

Smil " ha hecho todos los números " para ofrecer " una educación breve pero completa en el pensamiento numérico sobre muchas de las fuerzas fundamentales que dan forma a la vida humana ", afirmó Gates.

No tiene versión en castellano. La forma más sencillo de leerlo, en inglés, es comprar el e-book vía Amazon o similar.