Viaje a LinkedInlandia, tierra de oportunidades para líderes, ejecutivos, profesionales y empresas.

Para quienes hace mucho no visitan LinkedIn, o solo hacen un uso esporádico, cuando buscan trabajo, deben saber qué hace tiempo dejó de ser un "CV online", definición que muchos "no usuarios activos" hacen todavía de esta plataforma.

Por el contrario, LinkedIn es una red profesional viva, con enormes oportunidades para desarrollar relaciones y comunidades, compartir contenidos de valor, hacer negocios, captar leads y lograr influencia profesional. Además, por supuesto, de buscar trabajo y reclutar talento.

Es una red social intergeneracional, donde habitan Baby Boomers, la Generación X, Millennials y Centennials. De hecho, LinkedIn premia a las voces más influyentes de la red con su reconocimiento Top Voices y, recientemente, ha incorporado la mención Top Voices Next Gen, para impulsar el talento joven.

Con más de 10 millones de usuarios en la Argentina, más de 850 millones en el mundo y la presencia de +58 millones de empresas, LinkedIn ha crecido de forma sostenible desde sus comienzos. Fue comprada por Microsoft en 2016 y no tiene competencia a la vista, en el segmento de redes sociales profesionales.

En LinkedInlandia habitan líderes, empleados, profesionales independientes, emprendedores, políticos y personalidades del mundo intelectual. Desde deportistas de elite hasta alguien que brinda clases de yoga. No se trata solo de una red social corporativa, otras pequeñas comunidades comienzan a tener voz y crecer en su ecosistema. Lo particular, es que todos tenemos los mismos metros cuadrados a la hora de lograr visibilidad con contenidos. El gran dilema es cómo nos animamos a hacerlo de forma efectiva, para destacarnos, potenciar nuestra marca personal y desarrollar nuestra vocación.

Si hablamos de personalidades del espectáculo y grandes influencers, que animan otras redes como Tik Tok o Instagram, en LinkedIn uno no va a encontrase a Flor Vigna, Lali Espósito o Marcelo Tinelli, por ahora, pero sí puede encontrase con Maravilla Martinez, Tony Kross, Mauricio Macri o Facundo Manes.

En términos publicitarios, no es una red social donde abundan los anuncios, debido a que la pauta publicitaria tiene costos elevados. Las marcas que pautan en LinkedIn, suelen realizar inversiones superiores a u$s 3000 a u$s 5000 por mes. No está al alance de todas, como Instagram y Facebook. Esto hace que, para lograr influencia, las marcas no solo tengan que generar contenidos de valor en sus páginas de empresa, sino impulsarse también por el contenido que crean sus propios líderes, colaboradores y embajadores de marca.

En LinkedIn se cumple la premisa: las personas quieren conectar e interactuar con personas, más que con las marcas. Quienes entienden esta dinámica potencian la influencia de sus líderes, su marca empleadora y la generación de oportunidades comerciales. Eso abre enormes oportunidades para marcas y empresas.

Cada vez son más las marcas que entrenan a sus colaboradores para potenciar su presencia en LinkedIn y su marca personal. Inclusive, lo hacen mediante programas de embajadores de marca. Se denomina Employee Advocacy, en términos aúlicos del branding corporativo. De hecho, el branding corporativo dejó de concebirse de forma unilateral. No es más únicamente lo que las marcas comunican desde sus páginas de empresa en las redes sociales. Se trata de una voz coral, que incluye también la sumatoria de lo que sus líderes y colaboradores publican en su nombre.

Según recientes investigaciones de Hinge Research Institute y Sprinklr, el 86% de los empleados que participaron de programas de embajadores de marca tuvieron un impacto positivo en su carrera y el 65% de las empresas lograron mayor reconocimiento de marca, respectivamente.

Asimismo, para todas aquellas empresas que le venden a empresas, profesionales independientes, empresas de servicios y de consumo de high ticket, LinkedIn es una tierra de oportunidades en términos de Social Selling, disciplina que propicia la captación leads, atraer oportunidades de negocio y desarrollar relaciones con clientes y comunidades de negocio. En esta dirección comercial, también se necesita de entrenamiento corporativo para formar a líderes y equipos de ventas, para que sepan aplicar estas técnicas de forma efectiva en LinkedIn.

Hoy en día, un ejecutivo de ventas BtB, de la vieja escuela, debe hacer una metamorfosis, para transformarse en un Social Seller en LinkedIn y otras redes sociales. Debe sumar estas herramientas clave para su desarrollo profesional, donde las empresas cumplen un rol clave en su capacitación.

LinkedIn informa que 78% de los Social Sellers venden más que sus pares menos expertos en las redes sociales.

El Social Selling es una técnica de ventas y marketing que combina acciones de generación de contenidos de valor para atraer oportunidades comerciales (Inbound Marketing), la búsqueda y captación de leads, con protocolos de abordaje comercial propios de LinkedIn, (Outbound Marketing), el desarrollo de la marca personal de los Social Sellers y técnicas de persuasión e influencia comercial. Gracias a esta técnica, en LinkedIn, uno puede tanto ir en búsqueda de las oportunidades como propiciar que se las mismas golpeen a tu puerta.

Dentro de las empresas, LinkedIn también representa un gran desafío interáreas. No está del todo claro, en muchas compañías, en cabeza de quién está la gestión tanto de los programas de embajadores de marca y social selling como de la propia página de empresa. Se trata de un proyecto colaborativo, donde deben confluir marketing, comunicación, recursos humanos y ventas, según cada caso.

Por todo esto, con un código y dinámica única, LinkedIn se parece solo a LinkedIn. Inclusive, hay funcionalidades exclusivas de esta red social, como ser la posibilidad de: escribir artículos, crear newsletters, subir documentos, crear eventos de audio, buscar contactos con filtros sofisticados, recibir y hacer recomendaciones profesionales, por citar algunas destacadas que uno no encontrará ni en Facebook, Instagram o Tik Tok.

LinkedIn es una tierra de oportunidades para empresas, profesionales y líderes que, con talento, creatividad y técnica, buscan ser influyentes, crear contenidos de valor, vender y potenciar su marca personal y empleadora, de forma honesta y positiva. De hecho, no hay fronteras en LinkedIn para quienes buscan crecer y hacer negocios de forma regional.

Te damos la bienvenida a LinkedInlandia, nos vemos en el próximo viaje.

Ariel Benedetti. Autor Bestseller de Marketing en Redes Sociales, Social Selling y Marca Personal en LinkedIn. Coach de LinkedIn® y Marca Personal para equipos comerciales & líderes. Conferencista internacional y TEDx Speaker. Director General de Egrégora, agencia y consultora de marketing digital. Profesor de Estrategias Comerciales en la Maestría de Marketing y Comunicación de la Universidad de San Andrés.

