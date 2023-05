Bill Gates lo predijo en 1997 y quienes lo aprovecharon hoy son millonarios

Si bien Bill Gates es mejor conocido como el cofundador y ex director ejecutivo de Microsoft, en los últimos años el magnate se consolidó como una fuente confiable y asertiva de predicciones en el ámbito tecnológico, económico y laboral.

El multimillonario lleva tiempo anticipándose al futuro y en 1997 lanzó una premonición que hoy cobra más relevancia que nunca.

Esque en una entrevista para la producción del libro ‘In the Company of Giants: Candid Conversations & the Visionaries of the Digital World', Gates reveló cómo debían actuar las personas que quisieran dedicarse al mundo del desarrollo de software; profesión que en la actualidad se consagra como una de las mejor pagas en el mercado. A continuación, todos los detalles.

Bono de $ 75.000 para trabajadores, ¿quiénes podrán acceder y cuándo se cobra?

Bill Gates lo predijo y ya es realidad: afecta a los bancos más importantes del mundo

Bill Gates: el consejo para conseguir los trabajos mejor pagos

Durante la entrevista, el filántropo estadounidense aseguró que ya desde los 13 años sabía que estaba convirtiéndose en un gran desarrollador de software.

Desde su perspectiva, la clave para llegar al éxito se basa en relacionarse con personas de mayor experiencia, que puedan revisar el trabajo de uno y ver oportunidades de mejora.

"Ve donde están los grandes desarrolladores de software. (...) Yo mismo, aunque había estado estudiando y trabajando con software desde los 13 años y me convertí en un desarrollador fantástico, no dejaba de pedir a grandes desarrolladores que echaran un vistazo mi código y me mostraran dónde podía ser mejor, cómo podía ser diferente", señaló el inversor.



En su testimonio, Gates también comentó: "La mejor manera de prepararse es escribir software y estudiar buenas aplicaciones que otras personas hayan escrito. En mi caso, iba al Centro de Ciencias de la Computación y sacaba listados [de código] de su sistema operativo de los cubos de basura".

Así fue como el joven aficionado por la tecnología de aquel entonces trabajó en mejorar y convertirse en una de las mentes maestras del sector, a pesar de no haberse graduado.