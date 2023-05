La nueva predicción de Bill Gates sobre la inteligencia artificial que lo atemoriza: "Se puede salir de control"

Bill Gates, cofundador y ex CEO de Microsoft, estuvo presente en un evento organizado por Goldman Sachs y SV Angel en San Francisco y alertó a la comunidad internacional de los efectos del desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial (IA).

El magante predijo que una aplicación parecida ChatGPT podría modificar por completo el comportamiento de los usuarios y sustituir a las herramientas que hoy en día se usan como tiendas online o buscadores.

Bill Gates: ¿qué aplicación reemplazará Amazon y a Google?

Durante el evento, Bill Gates dijo que la nueva tecnología de IA será capaz de comprender los hábitos y necesidades de los usuarios . Además, mencionó que los usuarios dejarán de lado la web que hoy se conoce.

" Nunca volverás a ir a un sitio de búsqueda, nunca volverás a ir a un sitio de productividad, nunca volverás a ir a Amazon ", dijo el magante sobre los nuevos desarrollos de la IA.



En la misma línea, señaló que "lo más importante es quien gane el agente personal".

¿Qué empresa tendrá el control de la nueva IA?

La guerra por liderar el mercado de la IA tiene muchos referentes como Google, OpenAI, Bing, Bard , entre otros. Pese a esto, Bill Gates afirmó que está sorprendido por el avance de una empresa en especial: Inflection AI.

Además, el magante afirmó que estaría "decepcionado si Microsoft no interviniera" en la carrera por crear la nueva herramienta.

Las profesiones que podrían desaparecer por la inteligencia artificial según Bill Gates

Bill Gates afirmó que el avance de las nuevas tecnologías podría terminar con muchas profesiones. "Desde que el enfoque se convirtió en el aprendizaje automático, la IA ha logrado algunos hitos increíbles como escuchar y reconocer el habla, imágenes y videos mejor que los humanos. El área en la que era esencialmente inútil era en lectura y escritura y está mejorando ", detalló.

En el marco de una investigación titulada "An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models", estas son las profesiones que podría ser reemplazadas por la IA:

Secretarios legales y asistentes administrativos

Ingenieros de blockchain

Correctores y copywriters

Taquígrafos judiciales y subtituladores simultáneos

Analistas de noticias, reporteros y periodistas

Contadores

Encuestadores

Escritores y autores

Especialistas en relaciones públicas