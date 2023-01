Bill Gates invierte u$s 9000 millones para controlar la salud mundial

Desde hace varios años, Bill Gates se está interesando en los efectos de la pandemia de COVID-19 y los posibles impactos económicos. Bill Gates pidió la creación de un equipo de expertos internacionales dirigido por la Organización Mundial de la Salud , cuyo trabajo sería monitorear las amenazas a la salud pública mundial y garantizar que el mundo esté mejor preparado para futuras pandemias.

Para Bill Gates, uno de los puntos fundamentales será el trabajo de su Fundación Gates, que decidió invertir en diversas áreas para apalear de alguna manera los conflictos y afirmó que tiene "la intención de aumentar" sus aportes de casi u$s 6.000 millones por año, anteriores a la pandemia, a u$s 9.000 millones por año para 2026 .

"Para ayudar a que este aumento de gastos sea posible, transferí u$s 20.000 millones a la dotación de la fundación. Sabemos que mantendremos las mismas prioridades y, en nuestras recientes revisiones de estrategia, asignamos aproximadamente la mitad del aumento ", explicó el especialista en su blog GatesNotes.

Bill Gates y el negocio de la Salud

Bill Gates recibió críticas por su rol en la gestión y comunicación de la pandemia. Recientemente, en su carta anual, el Director General de la Fundación Bill y Melinda Gates, Mark Suzman, respondió a las críticas sobre el poder que tiene su organización sobre las iniciativas salud pública en todo el mundo. Suzman afirmó que su objetivo no es marca la agenda mundial en materia de salud y desarrollo , sino sólo de "responder a ella".

Bill Gates tuvo un rol activo, a través de su organización, para combatir la pandemia.

Suzman explicó los planes de la Fundación Gates de invertir u$s 8.300 millones en diferentes iniciativas en 2023 . Esto representa la cantidad anual más alta de toda su historia. El vocero de la Fundación de Bill Gates afirmó que no es cierto que "multimillonarios no elegidos fijan la agenda de la salud y el desarrollo mundiales" y afirmó que Bill Gates solo responde a la agenda establecida por organismos mundiales y se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU .

Según la Fundación Bill y Melinda Gates, su rol se debe a que "los países han disminuido sus contribuciones" .

"Buscaremos formas aún más eficaces de acelerar la innovación e impulsar la acción hacia los objetivos mundiales. Eso no significa que vayamos a establecer la agenda de organizaciones multilaterales como la OMS y el Fondo Mundial. Tampoco decidiremos qué medicamentos contra la malaria aprueban los organismos reguladores, ni qué investigaciones llevan a cabo los científicos. No decidiremos qué semillas plantan los agricultores en sus campos, ni qué plan de estudios adopta un sistema escolar, ni si se cuelga un mosquitero en una casa", declaró Suzman.

BILL GATES ADELANTA LO PEOR QUE LLEGA ESTE AÑO

Bill Gates opinió que este año será complicado por dos razones: primero, la guerra entre Rusia y Ucrania y segundo el daño provocado por la pandemia de Covid-19. Ambas van a producior un mayor tiempo para que la economía mundial se estabilice. "Tenemos las deudas de la pandemia y el ciclo económico está cambiando", argumentó.