Bill Gates armó su playlist en Spotify: ¿cuáles son sus canciones favoritas?

Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, genera un gran interés no sólo entre los expertos en tecnología sino en el público en general.

Además de la tecnología, Gates es conocido por sus predicciones, recomendaciones literarias y de series, y bombas sobre inversiones, entre otras cuestiones.

Esta vez, el fundador de Microsoft compartió sus gustos musicales con sus seguidores. En su blog GatesNotes, el magnate explicó que no puede "imaginar" su vida sin música.

"Algunos de mis recuerdos más preciados de la infancia tuvieron lugar en el sótano de Paul Allen, donde encendía el tocadiscos y me hacía ver artistas como Jimi Hendrix y álbumes como Are You Experienced?", explicó Gates.

En su publicación también reflexionó sobre las "alegrías" que le dio la música al dar un paseo. "Me encanta aprender sobre nuevas canciones y artistas a través de recomendaciones de mis hijos, que tienen buenos oídos, y amigos como Bono (cuyo oído tampoco está mal)", expresó



¿Cuáles son las canciones favoritas de Bill Gates?

La lista de Spotify incluye sus canciones favoritas, tanto nuevas como "antiguas" que se quedaron con él a lo largo de los años.

" Ya sea que esté organizando una barbacoa en el patio trasero, sentado en la playa o simplemente conduciendo con las ventanas bajadas , siéntase libre de hacerlo parte de la banda sonora de su verano, también", sostuvo.

La lista se titula "Bill's Summer Mix" y contiene 34 canciones.

1. Holiday (Vampire Weekend).

2. Feels This Good (Jon Mero, Lonis).

3. Feeling Good (Nina Simone).

4. On the sunny side of the street (Billie Holiday).

5. Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day (Stevie Wonder).

6. The Wind Cries Mary (Jimi Hendrix).

7. Lean on Me (Bill Withers).

8. It's a New Day (Skull Snaps).

9. This Love (Maronn 5).

10. Lady (Tune-Yards, Angelique Kidjo y otros artistas).

11.Bailando - English Version (Enrique Iglesias, Sean Paul, y otros artistas).

12. Don't Fade (Vance Joy).

13. One (U2).

14. Eraser (Ed Sheeran).

15. Total Eclipse of the Heart (Bonnie Tyler).

16. No One (Alicia Keys).

17. Hercules (Sara Bareilles).

18. One Fine Day - Remastered (Natalia Merchant).

19. Don't Rain On My Parade. (Barbra Streisand).

20. Set Fire to the Rain (Adele).

21. Hey Jude - Remasteres 2015 (The Beatles).

22. Daydream Believer (The Monkees).

23. Oogum Boogum Song (Brenton Wood).

24. A Whiter Shade of Pale (Procol Harum).

25. The Windmills of Your Mind (Dusty Springfield).

26. It's Only A Paper Moon (Ella Fitzgerald).

27. Get Out Of My Life Woman (Joe Williams).

28. Orange Colored Sky (Nat King Cole).

29. Blue Eyes Crying in the Rain (Willie Nelson).

30. Unchained Melody (The Rigteous Brothers).

31. Redemption Song (Bob Marley & The Wailers).

32. Weather Bird (Louis Armstrong, Earl Hines).

33. St. Louis Rag (Max Morath).

34. The Impossible Dream (Joseph Darion, Mitch Leigh, Richard Kiley).