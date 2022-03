Austria busca argentinos para trabajar: cómo hay que hacer para postularse

Austria, uno de los países con mejor índice de bienestar de Europa, busca argentinos para trabajar. Desde ingenieros y programadores hasta albañiles, son varios los trabajos a los que los interesados pueden postularse cumpliendo una serie de requisitos.

El ingreso familiar promedio per cápita de la nación europea es de u$s 33.541 al año, cifra apenas menor que el promedio de la OCDE, que ronda los u$s 33.604.

El 72% de las personas entre 15 y 64 años de edad tienen un empleo remunerado en Austria, es decir, están "en blanco". Sin embargo, a pesar de la alta tasa de empleo, el Ministerio Federal de Trabajo de Austria año a año anuncia que miles de puestos quedan sin cubrir frente a la falta de profesionales calificados.

Por ello se abrió una convocatoria para jóvenes profesionales que estén en búsqueda de trabajo dentro del país y quienes quieran aplicar solo deberán realizar un trámite fácil y práctico.

Según indicó el Ministerio de Trabajo austríaco, las ofertas laborales de distintas áreas incluyen salarios que parten de los u$s 2400. Los sueldos, naturalmente, varían de acuerdo al tipo de empleo: por ejemplo, un ingeniero percibe un salario superior a los u$s 3000, mientras que un carpintero puede ganar hasta u$s 2400 por mes.

En la actualidad, Austria considera ocupaciones escasas a los:

Ingenieros graduados en tecnología

Ingenieros electrónicos

Técnicos de construcción

Fabricantes de maquinaria agrícola

Programadores

Analista de sistemas

Técnico informático

Técnico de redes

Técnico de bases de datos

Desarrollador de bases de datos

Especialista en seguridad de datos

Técnico en hardware

Gerente de tecnología

Programador de sistemas

Ingeniero de software

Ingeniero de aplicaciones

Carpinteros

Enfermeras

Constructores de hormigón

Conductores de locomotoras

Albañiles

Pintores

AUSTRIA BUSCA EMPLEADOS: CÓMO POSTULARSE DESDE LA ARGENTINA

Se puede acceder al programa Working Holiday, un tipo de plan que permite viajar a un destino con el fin de trabajar y recorrer el país durante un período de tiempo. De esta manera, se permite ahorrar y conocer gente de todo el mundo, al mismo tiempo que se viaja.

Otra de las plataformas más usadas para buscar trabajo es Karriere: al igual que los sitios más utilizados en Argentina, se puede filtrar por tipo de empleo, nivel de posición y salario. También es posible buscar por regiones.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA TRABAJAR EN AUSTRIA

Si el argentino es ciudadano de la Unión Europea, debe presentar una solicitud de documentación a la autoridad nacional competente, luego de tres meses de residir en el país.

En el caso de residir en Austria para conseguir empleo, se debe solicitar un permiso de residencia con fines de empleo remunerado.

Para obtener la tarjeta roja, blanca y roja y ser aceptado como inmigrante permanente, los argentinos deben cumplir con una de estas categorías: ser profesionales altamente cualificados, trabajadores calificados en ocupaciones de escasez, ser graduados de una universidad austríaca, fundadores de startups que deseen expandir su modelo de negocios al país o trabajar como personal autónomo con ingresos superiores a u$s 1500 -en el caso de ser una persona casada- y u$s 1000 -si es soltero.

Para empezar el trámite de la residencia siendo extranjero, se necesita contar un seguro de enfermedad, alojamiento, certificado de nacimiento, pasaporte, fotografía de alta resolución y un documento que confirme el salario mensual percibido.

Junto con su solicitud de la tarjeta roja, blanca y roja, deberán presentar un certificado de estudios y confirmación de empleo para demostrar que tienen experiencia laboral. Además, otros requisitos obligatorios son tomar un curso de alemán e inglés de nivel principiante (conocido por sus siglas A1) y bajo (A2).