En pleno corazón de los Alpes austríacos, existe un destino que combina naturaleza, historia y aventura en una experiencia única: la posibilidad de buscar oro en ríos de montaña y quedarse con lo encontrado. Se trata del valle de Rauris, un enclave que durante siglos fue sinónimo de riqueza minera y que hoy revive esa tradición como una actividad turística abierta a visitantes de todas las edades. La historia de este valle está profundamente ligada a la minería aurífera. Sus orígenes se remontan incluso a épocas celtas y romanas, como lo demuestran hallazgos arqueológicos en la zona. Sin embargo, su mayor auge llegó entre los siglos XV y XVI, cuando llegó a concentrar cerca del 10% de la producción mundial de oro. En ese período, alrededor de 3000 personas vivían en el valle y funcionaban hasta 450 minas activas, convirtiendo a la región en una de las más prósperas de Europa, al punto de que Salzburgo era conocido como el “Perú del Viejo Mundo”. El valle de Rauris se encuentra dentro del Parque Nacional Hohe Tauern, una de las reservas naturales más importantes de Europa. Este parque abarca 18 municipios y se extiende a lo largo de 1856 kilómetros cuadrados, con más de 1100 kilómetros de rutas de senderismo y más de 60 atracciones naturales. El paisaje se caracteriza por su diversidad y estado prístino: desde prados alpinos y bosques nevados hasta imponentes picos que superan los 3000 metros. En total, la región cuenta con 266 cumbres de gran altura, 551 lagos de montaña y 342 glaciares. Además, es un destino ideal para familias, con actividades como esquí, paseos en trineo, patinaje sobre hielo y excursiones con raquetas de nieve. La experiencia se desarrolla en el yacimiento de Bodenhaus, ubicado a unos 20 minutos en coche del centro de Rauris. Allí, los visitantes pueden adentrarse en el arroyo Hüttwinkl Ache para probar suerte como auténticos buscadores de oro. La actividad incluye una capacitación inicial y el préstamo del equipo necesario, como pala y batea, para aprender la técnica tradicional de bateo. Durante dos horas, los participantes pueden extraer pequeñas pepitas del agua y conservar todo lo que encuentren. El sitio está especialmente preparado para el turismo, con zonas adaptadas incluso para niños a partir de 8 años y espacios de juegos acuáticos. La experiencia se realiza bajo supervisión, aunque el uso del área es responsabilidad de cada visitante. La actividad puede suspenderse en caso de mal tiempo o lluvias intensas. Además, quienes cuenten con la SalzburgerLand Card o la National Park Summercard pueden acceder a dos horas gratis, abonando solo 50 céntimos por el frasco para guardar el oro. No es necesario reservar con antelación, salvo en el caso de grupos grandes. Como dato importante, el pago se realiza únicamente en efectivo y está prohibido buscar oro fuera del horario establecido.