La Armada Argentina tiene un nuevo y potente aliado en la vigilancia de sus espacios marítimos gracias a la incorporación del segundo avión P-3C Orion. Esta aeronave, la segunda de cuatro adquiridas a Noruega, llegó el 14 de octubre a la Base Aeronaval Comandante Espora, situada a 5 km de Bahía Blanca, fue presentada por el Ministerio de Defensa el 6 noviembre y está preparada para cumplir tareas fundamentales de patrullaje marítimo, exploración y control territorial.

El ministro de Defensa, Luis Petri, destacó la importancia de esta llegada para la recuperación de capacidades estratégicas de la Aviación Naval: “Hemos iniciado una nueva era: la era en que la Argentina vuelve a mirar a su mar con ojos propios; la era en que recuperamos la capacidad de explorar, custodiar y defender nuestro Atlántico Sur”.

Ya el mes pasado, cuando la aeronave aterrizó por primera vez en el país, al funcionario había señalado: “Con este segundo P-3 Orion, continuamos recuperando la capacidad de control y respuesta, asegurando que la Argentina proteja sus recursos, territorio y soberanía”.

Desde la llegada del primer P-3C Orion en 2024, el país reforzó su capacidad para monitorear la totalidad de la milla 200, detectando y persiguiendo a quienes intenten explotar ilegalmente sus recursos marítimos, y ejerciendo soberanía real sobre sus aguas y plataformas continentales.

Ministerio de Defensa

Cazador del Atlántico: el nuevo P-3C Orion de la Armada

El P-3 Orion, diseñado por Lockheed Martin, es un verdadero cazador del océano, dado que es un avión de exploración marítima, guerra antisubmarina y operaciones antibuque, de largo alcance y alta tecnología.

Está equipado con cuatro motores turbohélice Allison T-56-A-14 de 4.600 HP cada uno, que le proporcionan un rendimiento excepcional y la capacidad de alcanzar una velocidad de 330 nudos (unos 610 Km/h). Con una longitud de 35,57 metros, envergadura de 30,38 metros y altura de 10,27 metros, cuenta con un radio de acción de 1.500 millas náuticas (2.780 km) y una autonomía de vuelo de 12 horas. Esto le permite operar con facilidad a lo largo del litoral marítimo argentino, la plataforma continental y la Antártida, manteniendo presencia sostenida en áreas estratégicas del Atlántico Sur.

Su equipamiento tecnológico es de vanguardia. El P-3C Orion, que ahora opera la Armada Argentina, posee radares de apertura sintética, sistemas visuales e infrarrojos, procesadores acústicos para detección subacuática y detectores de anomalías magnéticas que facilitan la localización de amenazas submarinas.

Asimismo, cuenta con sistemas de identificación automática de buques (AIS) y múltiples sistemas de comunicación que garantizan la transmisión de información en tiempo real, lo que permite coordinar operaciones con otras fuerzas y agencias.

Sus características hacen que el avión sea una herramienta clave para misiones de búsqueda y rescate, patrullaje de largo alcance, así como para operaciones antisubmarinas y antisuperficie.

La Armada se moderniza para aumentar su control del mar

La incorporación de esta aeronave representa un paso significativo en el proceso de reequipamiento y modernización de las fuerzas armadas argentinas. Refuerza la vigilancia y el control efectivo sobre la milla 200, combatiendo activamente la pesca ilegal en el Mar Argentino y asegurando la defensa de la soberanía nacional en una región de enorme importancia estratégica y económica.

Con este segundo P-3C Orion en su poder, la Armada Argentina tiene un “cazador” oceánico que consolida su capacidad para proteger recursos naturales esenciales, controlar los espacios marítimos y mantener una presencia firme en sus aguas jurisdiccionales. Este avión no solo es un símbolo de modernización, sino también un garante de seguridad y soberanía en el vasto Atlántico Sur.