Casinos online en Argentina: cómo son, qué juegos tienen y cómo se pueden cobrar los premios

Las casas de apuestas online crecen de forma importante en todo el mundo desde hace varios años, principalmente por la pandemia pero también por la popularización de este tipo de sitios en redes sociales (donde suelen realizar mucha publicidad por influencers deportivos).

Y en Argentina también se da esta tendencia de cada vez más apuestas virtuales sobre métodos tradicionales , con miles de usuarios que participan semana a semana de juegos centradas tanto en eventos que suelen ser principalmente deportivos.

Nuevo truco de WhatsApp: cambió la función más molesta de todas y ahora se hace rápido y fácil



Alberto confirmó una nueva paritaria para los empleados de software: cuánto van a ganar y qué beneficios piden



Con todo esto en mente, esta lista contiene los sitios más importantes de apuestas actualmente en el país, así como también los riesgos que existen a la hora de utilizar estos portales .

Las casas de apuestas más populares de argentina

Algo que suele pasar en todo el mundo, pero que se refleja aún más en el país, es el predominio de casas de apuestas del exterior por sobre las locales. Igualmente, las más exitosas suelen operar parcial o totalmente en Sudamérica.

Las más populares, según el portal especializado Apuestaonline.com, son:

1XBet - Se destaca por ofrecer hasta $ 4600 de bienvenida para apostar y contar con operaciones en toda América Latina. Codere - Se destaca por un bono de bienvenida de hasta $ 5000 y transparencia en sus términos y condiciones. Bodog - Su web sencilla y sus amplios métodos de pago la vuelven muy interesante. 22Bet - El hecho de tener más de 1000 eventos diarios la ponen por delante del resto. William Hill - Cuenta con un bono de bienvenida accesible y su eje centrado en las mejores ligas deportivas.

Otras casas de apuestas que se destacan en este top 10 son Cyber.bet, LeoVegas, Betfair, Playzilla y Pin Up Bet. El común denominador de todos los sitios son sus bonos de bienvenida y su fácil accesibilidad .

El "criptoinvierno" llegó a las empresas: la compañía más importante del sector frenó todo y caen los precios



Bitcoin y las criptomonedas por el piso: tienen su peor caída desde la crisis Luna/Terra



Los riesgos de las apuestas online

Mientras que son una forma interesante de entretenerse, la realidad es que las apuestas online también son algo arriesgadas -principalmente por la falta de seguridad en varios de los sitios- .

A diferencia de las apuestas tradicionales, los pagos en muchos casos pueden no estar garantizados si se trata de sitios con mala reputación. Es por eso que siempre se deben leer los términos y condiciones, mientras que también es ideal solamente apostar en sitios reconocidos.

Por otro lado, las apuestas online pueden volverse adictivas rápidamente y la accesibilidad que se tiene a las mismas lo generan un problema que puede estar presente en el hogar .

También se debe considerar que son una forma de entretenimiento y no una inversión, algo que en muchos casos no pasa. Es por eso que no se deben apostar sumas de dinero significativas sin importar las ganancias que puedan generar.