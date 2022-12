Aguinaldo diciembre 2022: cómo usarlo para traer cualquier cosa desde EEUU

Hoy se empieza a pagar el Salario Anual Complementario (SAC) que se conoce popularmente como aguinaldo y una gran cantidad de trabajadores optarán por utilizarlo para comprar ese producto tecnológico que están esperando por adquirir hace ya varios meses.

Y mientras que las cuotas sin interés son una opción atractiva para comprar -especialmente si se trata de un celular gracias al plan de Ahora 10-, la realidad es que otra alternativa llamativa está en traer los productos desde afuera.

A continuación repasamos los mejores productos que se pueden conseguir en el extranjero, así como también la forma ideal para traerlos desde afuera al menor precio posible.

llegó el aguinaldo: qué se puede traer de afuera

Una buena opción para traer desde el exterior es una consola de videojuegos, ya que en los últimos meses se volvió más complicado conseguir dispositivos de última generación .

En Amazon se puede comprar la PlayStation 5 por unos u$s 499, mientras que una versión especial que incluye controles extra y una versión del videojuego God of War: Ragnarok sale unos u$s 559.

Por otro lado, un celular iPhone de Apple se consigue en Amazon por un mínimo de u$s 645 para la versión 12 del dispositivo, mientras que sale unos u$s 899 en la versión 13 Pro Max.



Finalmente, una computadora especializada para el gaming es una de las compras que más conviene realizar en el exterior -ya que suelen estar disponibles los últimos modelos-. En Amazon por ejemlo se puede conseguir la ASUS ROG Strix 15 por unos u$s 1900 -un precio elevado pero que lo vale por los componentes que trae-.

Aguinaldo 2022: Cómo traer productos de afuera

La clave está en que hoy existen empresas especializadas en compras internacionales , como Del Mundo Courier, por lo que los usuarios no tiene que lidiar con los procesos burocráticos de la importación, como permisos y trámites aduaneros. Es decir, la empresa permite a los usuarios comprar productos en el exterior y recibirlos "puerta a puerta" en su casa sin necesidad de lidiar con trámites burocráticos y sin problemas de logística .

El sistema funciona de la siguiente manera: Los usuarios compran sus productos en cualquier marketplace del mundo y los envían a una dirección en Miami donde la empresa centraliza todos los pedidos. Esto permite ahorrar mucho en transporte internacional , ya que a través de la consolidación de paquetes se gasta en un solo envío hacia Argentina con todos los productos juntos.

El precio de importación es de u$s 14 por kilo

Estos envíos llegan en una semana y, además, se pagan a dólar oficial sin el 75% de impuestos. El comprador no tiene que realizar ningún trámite adicional salvo la declaración de compra en su panel de usuario. Esto permite acceder a todas las ofertas de los grandes vendedores y marcas del exterior. Pero, además, la empresa ofrece una modalidad de compra rápida y sencilla. Se trata de "Te lo compramos".

A través de un sistema personalizado, la empresa se encarga de la compra del producto que el cliente busque en el exterior. Las ventajas son que no hay que lidiar con ningún tipo de trámite: solo elegir el producto y esperar que llegue al país para la entrega. Por otro lado, el usuario no tiene que usar su tarjeta por lo que no incurre en recargos a ese método ni pago ni tiene que hacer habilitaciones para poder tener pagos en moneda extranjera . Además, las compras cuentan con garantía de entrega.

El servicio se puede hacer por WhatsApp (al +54 9 11 2391-1444) y redes sociales no necesita de ningún trámite adicional.