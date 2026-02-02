El empresario tecnológico Mark Zuckerberg, CEO de Meta, la compañía dueña de WhatsApp, declaró el fin de los smartphones y presentó su reemplazo definitivo, que promete revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología: las gafas inteligentes con realidad aumentada. Este avance fue el foco del evento Meta Connect 2025, celebrado en septiembre, donde se destacó el modelo más innovador de esta generación, las Meta Ray-Ban Display.

Zuckerberg ha sido contundente en sus declaraciones sobre el futuro cercano sin celulares. En varias ocasiones, ha afirmado que “dentro de 10 años muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo“.

Según el dueño de WhatsApp, los celulares son dispositivos que “son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales”, y su evolución ha llegado a un punto muerto. Su visión es que las gafas inteligentes, al integrar pantalla, audio, cámara y conectividad en un diseño estético y ergonómico, reemplazarán gradualmente a los smartphones en actividades cotidianas como comunicación, trabajo y entretenimiento.

Adiós a los celulares: cómo son las nuevas gafas inteligentes de Mark Zuckerberg

Las Meta Ray-Ban Display son un salto evolutivo: integran una pantalla monocular de alta resolución invisible para terceros pero visible para el usuario, habilitando interfaces de realidad aumentada. Esto permite mostrar notificaciones, traducción en tiempo real, subtítulos y navegación sin sacar el celular del bolsillo. El control se puede realizar por voz, gestos o mediante un accesorio Neural Band que lee impulsos musculares para maniobras intuitivas de la interfaz.

Las nuevas gafas Meta Ray-Ban Display integran una pantalla.

Todas estas capacidades de las nuevas gafas sorprendieron a los analistas, dado que suponen un avance evolutivo mejor de lo esperado sobre la generación anterior.

Zuckerberg enfatizó que sus gafas representan el “formato ideal para la superinteligencia personal“, un dispositivo que puede ver, oír y hablar al usuario durante todo el día mientras genera información relevante en tiempo real. En el evento destacó que esto abrirá posibilidades inéditas, desde desplegar múltiples pantallas virtuales en cualquier lugar hasta jugar o comunicarse con naturalidad y sin interrupciones.

Se despide el celular: Meta propone un nuevo futuro

Aunque el sueño del "adiós al celular" está cerca, las gafas todavía requieren conectividad a un dispositivo base y algunas funciones aún no están completamente independientes, como hacer llamadas telefónicas directas.

Sin embargo, según Zuckerberg, es cuestión de tiempo para que esta tecnología evolucione y se generalice, transformando radicalmente la forma en que vivimos y nos comunicamos.

El precio anunciado para las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares en Estados Unidos, con lanzamiento inicial en tiendas selectas, y expansión a otros mercados prevista para 2026.

Este dispositivo complementa otros lanzamientos de Meta en gafas inteligentes y pulseras neurales, que buscan un ecosistema coherente para impulsar esta transición.