Un nuevo ferry 100% eléctrico llegará a Argentina para conectar Buenos Aires con Colonia. Elbuque China Zorrilla cambiará el transporte marítimo para siempre, ya que la embarcación será la primera del mundo en ser libre de emisiones de CO con una capacidad para transportar más de 2.000 pasajeros por tramo.

La nave llegará desde Australia tras una inversión cercana a los 170 millones de dólares.

El primer buque impulsado 100% con energía eléctrica llega a Argentina

La empresa Buquebus cambiará para siempre el transporte marítimo con el China Zorrilla, un ferry 100% eléctrico que empezará a cruzar el Río de la Plata desde inicios de 2026.

El navío es el noveno construido por Incat para la compañía y será fabricado en Australia con fondos del Banco Santander de Uruguay y la Corporación Financiera Internacional.

Se construirán dos cargadores de alta potencia tanto en Argentina como en Uruguay que suministrarán energía a la nave. Se espera que pueda cargar sus baterías en un estimado de 80 minutos, tiempo que suelen tardar los pasajeros en desembarcar y embarcar.

Cuáles son las características del China Zorilla, el primer ferry 100% elétrico del mundo

Las operaciones del nuevo buque funcionarán con 8 motores eléctricos para conectar Buenos Aires con Colonia con un sistema de propulsión a chorro de agua. También, cuenta con un sistema de acumuladores superior 40 MWh.

Además, cuenta con otras características: