Xuxa habló con un robot que venía del futuro y le anticipó cómo estaríamos en 2023: en qué acertó

Xuxa traspasó fronteras y tuvo la capacidad de estar vigente a pesar del cambio de generaciones. No es necesario haberla visto en vivo para saber quién es o qué hacía: en 1984 debutó en la televisión brasileña y en la década del 90 llegó a la Argentina, donde se convirtió en un ícono de los más chicos rápidamente. Por estas horas, volvió a aparecer en escena por una entrevista que le hizo a un robot que venía del futuro y contaba cómo sería el mundo en 2023. ¿Acertó en algo?

En la era de la tecnología, recuperar material del pasado no representa una dificultad extrema. Al contrario. Se hace con sencillez. Por eso, este jueves salió a la luz una nota que le hizo a un androide que venía del futuro para contar cómo se viviría.

La blonda, con una capacidad envidiable para entrevistar, le consultó cómo estaría el mundo en 2023. Y el robot, con una convicción asombrosa, arrancó su descripción: " Somos muy diferentes, la naturaleza está en orden, estamos todos bien, no hay guerras, los seres humanos se concientizaron sobre la paz ", le asegura a modo de predicción.

Al tener en claro que su carrera profesional estaba dirigida a los niños, ella lo interroga para saber qué sería "de los bajitos". " ¿Podrán vivir en un mundo mejor, sin violencia, sin drogas? ", repregunta. Y allí el entrevistado volvió a dar su veredicto, aunque -a juzgar por la actualidad- falló en todo nuevamente. " Sin drogas, sin violencia, el futuro es bello, bienvenidos al futuro ", le responde el robot.

Vale destacar que la brasileña logró dejar una huella en la televisión de nuestro país con su clásico programa infantil. Recientemente, la diva hizo un documental para celebrar los 30 años del ciclo que conquistó el corazón de millones de niños. En dicha producción, homenajea a un grupo de adolescentes que las acompañaba, conocidas como Las Paquitas.

Los grandes amores de Xuxa

La rubia no sólo se destacó por su destreza cuando se encendía la luz roja de la cámara, sino que también hizo muchísimo ruido por sus romances con deportistas. En su libro "Memorias" contó algunas situaciones que vivió, pero no fue muy detallista al decir que debía respetar la vida privada de los hombres.

El más conocido, sin dudas, fue con Pelé. " Estuvimos juntos seis años. Nos invitaban a todos los eventos. Pero ahora tengo sentimientos muy encontrados cuando recuerdo ese momento. Para todo el mundo era Pelé, para mí era Dico, el que jugaba con mi mamá (...). Fui traicionada locamente. Después de algunas fiestas, él aparecía con marcas de labial que no eran mías. Pero debía tomarlo como algo normal, ya que todas las mujeres querían estar con Pelé".

Y amplió: Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones. Hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro, para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida ", admitió en su momento.

También le dedicó un capítulo a su romance con el tres veces campeón de Fórmula 1, Ayrton Senna, que duró desde 1988 hasta 1990. " Llamó a todos los teléfonos de la cadena Globo para hablar conmigo, y cuando llegó allí dijo: ‘Mira, quiero conocerte'. No podía decir que no ", confesó Xuxa.