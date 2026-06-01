WhatsApp prepara una de las modificaciones más importantes de los últimos tiempos. La plataforma de mensajería más utilizada del mundo comenzó a probar una herramienta que permitirá a los usuarios desconectarse temporalmente de la aplicación sin necesidad de eliminarla del teléfono.

La novedad apareció en las versiones beta para Android y apunta a resolver una demanda histórica de quienes buscan tomarse un descanso de la plataforma sin perder conversaciones, archivos ni configuraciones.

La nueva función que transforma el uso de WhatsApp

Hasta ahora, los usuarios que deseaban alejarse temporalmente de WhatsApp debían recurrir a una solución poco práctica, desinstalar la aplicación y volver a configurarla posteriormente.

Este procedimiento implicaba volver a verificar el número de teléfono y restaurar distintos ajustes al momento de regresar.

Con la nueva actualización, la compañía incorporará una opción específica para cerrar sesión directamente desde la aplicación, simplificando todo el proceso.

La herramienta aparecerá dentro de la sección “Cuenta” y permitirá desconectar el perfil con apenas unos toques.

Antes de completar la acción, WhatsApp mostrará una ventana de confirmación para evitar cierres accidentales.

La aplicación comenzó a probar una herramienta que permitirá desconectarse temporalmente sin borrar la cuenta ni perder conversaciones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ocurrirá con los chats, fotos y archivos

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva función es que los contenidos almacenados en el dispositivo permanecerán intactos.

Las conversaciones, imágenes, videos, documentos y demás archivos seguirán guardados en el teléfono incluso después de cerrar sesión.

De esta manera, cuando el usuario vuelva a ingresar a su cuenta podrá retomar la actividad prácticamente desde el mismo punto en que la dejó.

WhatsApp apuesta al bienestar digital

La nueva herramienta forma parte de una serie de medidas orientadas a ofrecer un mayor control sobre el uso de la aplicación.

Entre las alternativas que ya existen se encuentran opciones para silenciar conversaciones, administrar notificaciones, reforzar la privacidad y utilizar sistemas de bloqueo biométrico.

El objetivo es brindar más herramientas para gestionar el tiempo de conexión sin necesidad de abandonar definitivamente la plataforma.

Cuándo estará disponible la actualización

Por el momento, la función solo puede ser utilizada por un grupo limitado de usuarios que participan del programa beta de Android.

Aunque Meta todavía no confirmó una fecha oficial para el lanzamiento global, los primeros reportes indican que podría incorporarse a la versión estable de WhatsApp en los próximos meses.