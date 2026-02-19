El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por el ingreso de un frente frío con nubes negras que traerá intensas tormentas a Buenos Aires. Se esperan lluvias y vientos inestables que estarán acompañados por fuerte actividad eléctrica. El organismo alertó por la llegada de lluvias a diversas localidades de Buenos Aires. Las lluvias se harán presentes durante el mediodía del jueves y se prolongarán durante toda la tarde con vientos sentido norte. El temporal se calmará durante la noche y generará un fuerte descenso en las temperaturas. Las localidades afectadas serán: Las tormentas volverán durante el lunes de la próxima semana. Se esperan precipitaciones durante todo el día con una temperatura que oscile entre los 22° y 27°. El Servicio Meteorológico informó que la rige una alerta para la provincia de Tucumán. Se esperan cinco días de tormentas intensas con un diluvio histórico con más de 100 milímetros de agua acumulada. Las precipitaciones llegarán durante el jueves y se extenderán hasta el lunes con vientos de hasta 48 kilómetros por hora: El SMN publicó cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires: