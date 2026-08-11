Rememorar los episodios históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 11 de agosto .

Estas son las efemérides del 11 de agosto

1897: Nace en Londres (Reino Unido) Enid Mary Blyton, prolífica escritora inglesa de literatura infantil que llegará a editar más de 600 obras. (Hace 129 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1956: En un accidente de automóvil ocurrido en Springs, Nueva York (EE.UU.) fallece el pintor estadounidense Paul Jackson Pollock, todo un referente en el movimiento del expresionismo abstracto y considerado como uno de los pintores más importantes de los Estados Unidos en el siglo XX, "action painter" por antonomasia y destacado por el uso del "dripping" (goteo de la pintura como técnica). (Hace 70 años)

1936: En el km. 4 de la carretera de Carmona (Sevilla, España), tropas rebeldes falangistas fusilan a Blas Infante Pérez de Vargas, Padre de la Patria Andaluza. (Hace 90 años)

1253: En el pueblecito de Asís, Italia, fallece Clara de Asís, santa y religiosa y seguidora fiel de San Francisco de Asís junto al que fundó la segunda orden franciscana de las hermanas clarisas. Fue la primera mujer en escribir una regla y recibir la aprobación Papal. (Hace 773 años)

1002: El caudillo árabe de 73 años Abu Amir Muhammad ibn Abi Amir al-Mansur, conocido como Almanzor, símbolo de ambición y de la lucha por el poder durante los últimos años del califato Omeya de Córdoba, cae enfermo y fallece en la gran plaza fuerte de Medinaceli, actual España, después de regresar de una expedición militar contra San Millán de la Cogolla. Desde 977 hasta hoy, día de su muerte, ha llevado a cabo más de 50 campañas militares en tierras cristianas sin conocer la derrota, razón por la cual se le pondrá el sobrenombre de al-Mansur, que significa "el Victorioso". (Hace 1024 años)

480aC: Leónidas I, rey de Esparta, muere defendiendo el desfiladero de las Termópilas (Grecia) durante la Segunda Guerra Médica, mandando a 300 espartanos y 700 guerreros tespios que tratan de contener el avance netamente superior del ejército persa dirigido por Jerjes I. En 440 a.C., según Heródoto, sus restos serán trasladados a un gran mausoleo en Esparta. (Hace 2506 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este martes

El evento más importante es el nacimiento de Enid Mary Blyton en 1897, porque con más de 600 obras transformó la literatura infantil e influyó en generaciones de lectores.