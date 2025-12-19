Vuelve una superpotencia militar: el país que se arma “hasta los dientes” y quiere dominar los cielos. Foto: Copilot IA

Alemania está experimentando un histórico rearme militar, posicionándose nuevamente como una superpotencia militar en Europa, con una inversión de 50.000 millones de euros aprobada recientemente en más de 30 proyectos de defensa.

El gobierno alemán busca modernizar su fuerza armada y fortalecer su capacidad para dominar los cielos y responder a amenazas globales, especialmente la rusa.

Vuelve una superpotencia militar: el país que se arma “hasta los dientes” y quiere dominar los cielos. Foto: Reuters

Este país vuelve como superpotencia militar

El Parlamento alemán dio luz verde a un paquete de adquisiciones militares por valor de 50.000 millones de euros, elevando el total de inversiones en defensa autorizadas en 2025 a cerca de 83.000 millones de euros .

De acuerdo a Euro News, este movimiento forma parte de un giro estratégico iniciado tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, y acelerado bajo el actual canciller Friedrich Merz. Dentro del proyecto, se incluye:

Ampliación del sistema antimisiles Arrow 3 (en colaboración con Israel y EE.UU.), por unos 4.000-6.000 millones de euros.

Misiles para sistemas de defensa antiaérea Patriot e Iris-T SLM.

Hasta 876 vehículos blindados de ruedas 6x6 del fabricante finlandés Patria.

500 obuses de ruedas RCH155.

Nuevo lote de vehículos de combate de infantería Puma (más de 4.000 millones de euros).

Sistemas de radar satelital, drones de reconocimiento y equipamiento para cientos de miles de soldados.

Por su parte, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, declaró: “Hablamos en serio cuando decimos que estamos equipando a nuestra Bundeswehr para que sea potente y resistente, y lo más rápidamente posible”. Además, se enfatiza en enviar una señal clara a la OTAN, posicionando al país teutón como “nación líder” en defensa europea.

¿Por qué Alemania amplía su gasto militar?

La principal motivación es la amenaza rusa y la incertidumbre sobre el compromiso estadounidense en la OTAN, especialmente con el regreso de políticas aislacionistas. De esta manera, planean aumentar su gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB para 2029, superando el objetivo OTAN del 2%.

Aunque este paquete no menciona explícitamente nuevos cazas, el contexto general del rearme alemán incluye adquisiciones previas como los F-35 estadounidenses y Eurofighter Typhoon para lograr superioridad aérea y dominar los cielos. Proyectos como drones avanzados y radares satelitales refuerzan esta ambición.

Se trata de décadas de restricción presupuestaria, aunque ahora gastó cerca de 188.000 millones de euros en defensa. Este nuevo paquete acelera la transformación de la Bundeswehr en uno de los ejércitos más poderosos de Europa, listo para enfrentar desafíos geopolíticos.

Ranking: países con más gasto militar del mundo