El peso de la historia a veces se oculta en los rincones más insospechados. Durante décadas, los muros del Archivo Estatal de Baviera custodiaron un tesoro de dolor y humanidad que el destino, o la burocracia del horror, decidió silenciar: decenas de cartas de despedida escritas por prisioneros momentos antes de ser ejecutados por el régimen nazi. Hoy, un proyecto paneuropeo busca finalmente cerrar ese círculo de dolor entregando estas palabras a los descendientes de quienes las escribieron y nunca recibieron esos últimos deseos o pensamientos de sus seres queridos. En la prisión de Múnich-Stadelheim, uno de los principales centros de ejecución del Tercer Reich entre 1934 y 1945, cientos de personas de diversas nacionalidades enfrentaron su destino final. Antes de morir, muchos redactaron líneas cargadas de amor, fe y desesperación dirigidas a sus familiares. Sin embargo, estas misivas nunca fueron enviadas. El hallazgo se produjo dentro de un conjunto de 844 expedientes de ejecuciones llevadas a cabo durante el periodo nazi. En ellos, los investigadores encontraron más de 50 cartas originales que permanecieron ocultas, traspapeladas entre informes oficiales y sentencias de muerte. Los Archivos Estatales de Baviera, en colaboración con los Arolsen Archives, han lanzado una iniciativa para localizar a los familiares de estas víctimas. El objetivo es claro: devolverles la voz de sus antepasados. Entre los autores de las cartas se encuentran ciudadanos alemanes, franceses, polacos y una cantidad significativa de checos. El proceso de localización es complejo pero vital. Los archivos buscan contactar a los descendientes para ofrecerles, si así lo desean, copias de estas últimas palabras. Es un acto de reparación histórica que busca transformar un documento administrativo en un puente emocional. “Querida tía y madrina: les escribo mi última carta porque hoy, 2 de noviembre de 1942 a las cinco de la tarde, mi vida terminará”, escribió Jan Stepniak, un joven polaco de 19 años, cuya carta nunca salió de la prisión. El archivo no solo contiene palabras, sino identidades que se resisten al olvido. Entre los casos destacados por los investigadores se encuentra el de la ciudadana checa Marie Ehrlichová, nacida en 1863, cuyo expediente también contenía una carta que jamás llegó a su destino. Al igual que ella, muchos otros fueron condenados por la “justicia” arbitraria del régimen. Las cartas revelan una crudeza desgarradora; en el caso de Stepniak, sus líneas finales enfatizaban su inocencia: “Como saben, voy al encuentro de la muerte siendo inocente, porque para los polacos los castigos ya son así”.