El Servicio Militar Voluntario (SMV) es una opción valiosa para aquellos que buscan adquirir formación, empleo y práctica en las Fuerzas Armadas.

El programa facilita la incorporación de manera voluntaria en un régimen que integra capacitación, trabajo remunerado y beneficios sociales. La inscripción es continua durante el año y se efectúa en los Centros de Incorporación Zonal.

Regresa el Servicio Militar: cuáles son los requisitos y qué salario recibirán los soldados, oficiales y suboficiales (foto: archivo)

¿En qué consiste el Servicio Militar Voluntario?

Es una opción no obligatoria que permite a ciudadanos argentinos integrarse a unidades militares para cumplir funciones tácticas, logísticas y administrativas.

Tras aprobar el Curso de Admisión, el aspirante firma un compromiso de servicio por dos años, con posibilidad de renovarlo una sola vez hasta los 28 años.

Requisitos para postularse al SMV

Para postularse al SMV se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser soltero (se permite tener hijos o personas a cargo).

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener entre 18 y 28 años .

No tener antecedentes penales ni contravencionales.

Haber completado estudios primarios.

Aprobar examen psicofísico obligatorio.

Requisitos esenciales para inscripción

Fotocopia del DNI actualizado.

Certificado de estudios.

Constancia de CUIL.

Partida de nacimiento.

Solicitud de inscripción con foto color 4x4.

Ventajas del Servicio Militar Voluntario

El régimen presenta ventajas significativas:

Sueldo mensual , aguinaldo y contribuciones para la jubilación.

Cobertura sanitaria y servicios de salud.

Formación en defensa y oficios diversos.

Experiencia laboral y una sólida disciplina.

Oportunidad de proseguir estudios y adquirir hábitos beneficiosos para la vida civil.

La importancia de estas ventajas radica en su potencial para mejorar la situación personal y profesional de los beneficiarios.

Actualización del Servicio Militar Voluntario: nuevas capacitaciones

El Servicio Militar Voluntario recibió una nueva actualización que incluye la posibilidad de acceder a capacitaciones adicionales en áreas específicas, como ciberseguridad y atención médica, lo que expande las oportunidades de los postulantes.

Estas formaciones buscan preparar a los voluntarios con habilidades demandadas en el mercado laboral actual, beneficiando tanto a quienes se integran como a las Fuerzas Armadas.

Además, se prevé que en los próximos meses se implementen jornadas de puertas abiertas para que los interesados puedan conocer más sobre el funcionamiento del SMV y las diferentes modalidades de servicio. Esto permitirá a los ciudadanos argentinos tomar decisiones informadas sobre su postulación y el compromiso que implica formar parte de esta alternativa, que se encuentra en constante evolución.

La inscripción permanece disponible durante todo el año. Aquellos que estén interesados deben dirigirse al Centro de Incorporación Zonal más cercano o establecer contacto con los canales oficiales del Ministerio de Defensa.

Los interesados pueden acceder a la información necesaria a través de los siguientes medios: