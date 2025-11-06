Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por una fuerte tormenta que se gestará en la previa del fin de semana. Los vientos fríos del sur traerán fuertes lluvias que afectarán gran parte de Buenos Aires.

En la misma línea, el organismo del clima informó que habrá distintos focos de precipitaciones durante varios días. ¿Cuándo llueve?

Llega una potente tormenta a Buenos Aires: todas las localidades afectadas

El SMN alertó que durante la noche del jueves 6 de noviembre los frentes fríos generarán una fuerte tormenta en el sur de Buenos Aires en zonas como Sierra de la Ventana, Olavarría, Las Flores y San Carlos de Bolívar.

Una fuerte tormenta se aproxima y afectará a varias provincias: cuales son las zonas con lluvias intensas Fuente: EFE

Sin embargo, con el paso de las horas llegarán al conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pronóstico del clima señala que la mañana del viernes 7 toda Capital amanecerán con potentes lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Además de la Ciudad, se verán afectadas localidades cercanas como La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Tres de Febrero, Avellaneda, entre otros. La temperatura se ubicará entre los 14° y 19°, por lo que se espera un día fresco y de baja sensación térmica.

Pronóstico del clima para CABA durante la semana

En línea con el pronóstico de tormentas, el SMN informó cómo seguirá el clima en la semana y los días siguientes: