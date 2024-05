¿Vuelve el COVID? Cómo es la nueva variante que puso en alerta a los especialistas y cuáles son los síntomas

La aparición de una nueva variantes del virus detrás de la covid ha encendido todas las alarmas en Estados Unidos. Esta mutación del SARS-CoV-2 conocida como FLiRT misma ha representado el 25 % de los casos en el país entre el 14 y el 27 de abril, convirtiéndose así en la cepa predominante en la región,.

La nueva variante fue identificada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos durante tareas de monitoreo de aguas residuales.

El nombre FLiRT, explicaron, hace referencia a "Escape from T-cell recognition and Immune-Humoral Response from Ómicron lineages", es decir a los virus de la variante Ómicron que escapan al reconocimiento del sistema inmune.

La doctora Megan Ranney, decana de la Facultad de Salud Pública de Yale, señaló que la nueva mutación muestra algunos "cambios preocupantes" asociados a "la evasión de la protección inmunitaria conferida por las vacunas".

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la alteración que presenta la nueva variante en lo que serían las proteínas de la espícula, lo que le otorgaría al virus una ventaja para invadir el cuerpo y provocar la enfermedad.

Para hacerle frente a una nueva ola de contagios que podría extenderse a otras regiones del planeta, la doctora Ranney pidió reforzar los esquemas de vacunación.

"Una disminución en la inmunidad aumenta el riesgo de una nueva ola de casos", aseveró.

En la actualidad , solo el 22,6% de los estadounidenses tienen al día su vacunación contra la covid, un número bajo que se relaciona directamente con el aumento de casos de la nueva cepa.

Por su parte, los especialistas ya redoblan esfuerzos para el desarrollo de nuevas vacunas, ya que la aparición de estas nuevas variantes podrían indicar que las vacunas existentes podrían ya no ser tan efectivas.

FLiRT: cuáles son los síntomas de esta nueva variante de covid