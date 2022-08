VTV vencida: ¿cuánto tiempo puedo circular sin tener la verificación del auto al día?

La prevención de accidentes de tráfico es uno de los ejes centrales que estableció la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya un tiempo. Es por eso que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cumple un rol fundamental en su Plan de Seguridad Vial.

La VTV no solo controla que los rodados cumplan con las normas de seguridad y cuenten con la documentación correspondiente sino que también reduce los índices de siniestralidad vial asociados a las fallas mecánicas de los vehículos.

Seguridad vial: ¿Cuándo se debe realizar la VTV?

Desde el sitio web de la Ciudad, señalan: "para lograr una distribución equitativa de vehículos a lo largo del año, el número final de la patente indica el mes designado para cada vehículo".

Y añaden: "Diciembre y enero no tienen asignado ningún número específico, por lo tanto podrán realizar la VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente. Esto no exime de realizar la verificación según el cronograma, por lo cual en caso de encontrarse circulando podrá ser pasible de sanciones".

La VTV se debe realizar dentro de los 30 días del mes que corresponda según la terminación de la patente . En caso de realizar la verificación vencida la oblea tendrá vigencia al mes que le corresponda por la finalización de la patente. Por ejemplo, si la patente finaliza en 9 y la realizó en enero 2017, la vigencia será hasta septiembre del mismo año.

¿Quiénes tienen que hacer la VTV?

Es obligatoria para:

todos los v ehículos particulares con más de 3 años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros de uso

con o más de 60 mil kilómetros de uso todas los motovehículos particulares con más de 1 año, radicados en la Ciudad de Buenos Aires.



¿Quiénes no?

Quedan exceptuados los vehículos cero kilómetro, hasta cumplir los tres (3) años de su patentamiento o antes de los 60.000 km recorridos. Y las motos cero kilómetros, antes del año (1) de antigüedad sin excepciones.

¿Qué se necesita para aprobar la VTV en CABA?



¿Cuánto tiempo puedo circular sin tener la VTV?

Al día siguiente del vencimiento establecido en el informe de inspección el vehículo comienza a circular en infracción.

¿Qué se controla en la VTV?

Emisión de gases.

Emisión de ruidos.



Sistema de dirección y tren delantero.



Sistema de frenos.



Sistema de suspensión.



Chasis



Neumáticos



Llantas



Luces



Seguridad y emergencia.



Documentación del vehículo.



En caso de que un vehículo no apruebe la verificación técnica, cuenta con un plazo de 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas y concurrir nuevamente a la misma planta con turno a reverificar de manera gratuita. Pero si se exceden los 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas, deberá abonar la tarifa completa y realizar la verificación nuevamente.