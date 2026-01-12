El Gobierno de Córdoba informó cambios claves en la Ley Nacional de Tránsito. De esta manera, los conductores deberán cumplir una nueva serie de normas para evitar contraer multas o tener que realizar trabajo comunitario.

Todos los cambios en la Ley de Tránsito

Durante los últimos días de 2025, el Gobierno cordobés publicó en el Boletín Oficial la Ley Provincial N° 11.096, la cual modifica la Ley de Tránsito de la provincia. Uno de los principales cambios es la incorporación del concepto de reiterancia, la cual se configura cuando una persona comete una o más infracciones antes de que quede firme una sanción anterior.

En estos casos, las autoridades podrán disponer de medidas preventivas y considerar el concepto de “reiteración” como un agravante al momento de graduar la penalidad.

En la misma línea, la modificación de la normativa suma nuevas herramientas para sancionar a los conductores como el trabajo comunitario. Las labores podrán cumplirse en dependencias púbicas o instituciones de bien público. A su vez, otras instrucciones como la asistencia obligatoria a cursos educativos o a programas terapéuticos vinculados con la seguridad vial.

Ley de Tránsito: el cambio en las luces

Otra de las reformas aplicadas se da en el uso obligatorio de las luces. Ahora, se podrá utilizar luces diurnas automáticas Daytime Running Light (más conocidas como DRL) como alternativa válida sólo durante el día, siempre que exista suficiente luz natural y buenas condiciones de visibilidad. Las autoridades aclararon que “en situaciones de niebla, lluvia intensa, neblina, humo, polvo o cualquier circunstancia que reduzca la visibilidad, continúa siendo obligatorio el uso de luz baja, aún en vehículos equipados con sistemas DRL”.

Previa a esta modificación, las luces DRL no reemplazaban el uso obligatorio de luces bajas encendidas.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Más cambios en la Ley de Tránsito de Córdoba

En la misma línea, en cuanto a los procedimientos, la normativa también habilita el uso de medios técnicos, digitales y dispositivos electrónicos (tanto presenciales como remotos) para la constatación, registro y documentación de infracciones. Además, las notificaciones y actuaciones administrativas.