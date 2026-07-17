Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

El jueves, 16 de julio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "01 06 11 27 31 38"; el complementario es "41", el reintegro "0" y el Joker "6168299".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "1" ganadores con un galardón de "1289029.27" euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 11340602 euros, de los cuales se entregaron 6237331.0 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1289029.2 euros

5 aciertos más el complementario: 4 acertantes con 52257.94 euros ganados

5 aciertos: 182 acertantes con un premio de 2105.63 euros

4 aciertos: 10680 acertantes con un premio de 52.19 euros

3 aciertos: 202426 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 996154 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Fija presupuesto y tiempo antes de jugar y respétalos. Juega por diversión; no persigas pérdidas y haz pausas.

Si sientes ansiedad, ocultas gastos o pierdes el control, busca apoyo.