Volvió el frío extremo: el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas bajo cero y así seguirá el clima el fin de semana

Luego de varios días de lluvias y de temperaturas más primaverales, el frío regresó con fuerza y los termómetros no llegan a marcar dos dígitos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta sería la última ola de frío antes de que se finalice el invierno.

Esa es la buena noticia. La mala es que todavía quedan unos cuantos días de baja temperatura y sobre todo, durante el fin de semana. Es así que los planes para sábado y domingo deberían ser bajo techo o con muchas capas de ropa encima.

El organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos para nueve provincias. Y además alertó a la población para que tome los recaudos necesarios.

Una potencia mundial le dio a Argentina una poderosa tecnología de vigilancia y se encienden las alertas

Cambio de hora en Argentina: cómo se debería ajustar el reloj en primavera

Ola de frío: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Una zona importante de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por las temperaturas extremas debido al frío.

Las ciudades más afectadas son:

Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto.

Todos estos lugares tendrán temperaturas cercanas a los cero grados durante la jornada de este viernes.

¿Cómo estará el clima este sábado y domingo en Buenos Aires?

Según el SMN, el tiempo continuará frío el sábado, con marcas entre 4 y 14 grados. Será el día más despejado del fin de semana, con cielo completamente limpio durante todo el día.

El domingo tendrá un cielo algo nublado en la mañana y una cobertura mayor a partir de la tarde. La mínima será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.

Frío extremo: ¿qué debo hacer para protegerme?