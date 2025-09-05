Volvió el frío extremo: el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas bajo cero y así seguirá el clima el fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional emitió varios avisos por las bajas temperaturas, especialmente durante el fin de semana. Cómo seguirá el clima.
Luego de varios días de lluvias y de temperaturas más primaverales, el frío regresó con fuerza y los termómetros no llegan a marcar dos dígitos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta sería la última ola de frío antes de que se finalice el invierno.
Esa es la buena noticia. La mala es que todavía quedan unos cuantos días de baja temperatura y sobre todo, durante el fin de semana. Es así que los planes para sábado y domingo deberían ser bajo techo o con muchas capas de ropa encima.
El organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos para nueve provincias. Y además alertó a la población para que tome los recaudos necesarios.
Una potencia mundial le dio a Argentina una poderosa tecnología de vigilancia y se encienden las alertas
Cambio de hora en Argentina: cómo se debería ajustar el reloj en primavera
Ola de frío: ¿cuáles son las zonas más afectadas?
Una zona importante de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por las temperaturas extremas debido al frío.
Las ciudades más afectadas son:
- Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto.
Todos estos lugares tendrán temperaturas cercanas a los cero grados durante la jornada de este viernes.
¿Cómo estará el clima este sábado y domingo en Buenos Aires?
Según el SMN, el tiempo continuará frío el sábado, con marcas entre 4 y 14 grados. Será el día más despejado del fin de semana, con cielo completamente limpio durante todo el día.
El domingo tendrá un cielo algo nublado en la mañana y una cobertura mayor a partir de la tarde. La mínima será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.
Frío extremo: ¿qué debo hacer para protegerme?
- Evitá permanecer mucho tiempo al aire libre en días fríos. Si tenés que salir, vestite con varias capas de ropa liviana para conservar el calor.
- Mantenete en movimiento para generar calor corporal: caminar, estirarte, levantarte y sentarte con frecuencia ayuda.
- Asegurate de calefaccionar tu hogar de manera segura.
- Tratá de evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden afectar el sistema respiratorio.
- Hidratate bien durante el día y evitá el consumo de alcohol.
- Si sentís que el frío te está afectando, no te automediques. Consultá con un profesional de la salud o acercate al centro médico más cercano.
- Si estás bajo tratamiento médico, asegurate de seguir el plan indicado y tener la medicación al día.
- No fumes en espacios cerrados.
- Prestá especial atención a los niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, ya que son más vulnerables al frío.
Las más leídas de Información General
Se despiden los jeans anchos: la nueva tendencia que llega desde Europa para la primavera 2025
Confirmado | Decretaron feriado el viernes 12 de septiembre y habrá un fin de semana largo de cuatro días
Alerta ola polar: una tormenta y frente helado azotará a todo el país y hay pronóstico de nieve
Members
Una empresa argentina compró una semillera de EE.UU. y quedó entre los cuatro mayores jugadores globales
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 5 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios