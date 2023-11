Video | Rosario: así fue el asesinato del policía en el hospital Provincial a manos de sicarios

Un policía fue asesinado el martes de un disparo en la cabeza en el marco de una emboscada por sicarios que se registró en el ingreso a la guardia del hospital Provincial de Rosario.

El agente identificado como Leoncio Bermúdez, fue herido cuando salió del destacamento para inspeccionar lo qué ocurría en el interior del centro sanitario. En una fracción de segundo, uno de los gatilleros se chocó de frente, le dio varios tiros y huyó. El caso es investigado por la fiscal Gisela Paolicelli.

Además de Bermúdez, una enfermera de 50 años también fue herida bala en sus dos piernas, aunque se encuentra fuera de peligro.

"Me presenté a las 20.45 en la guardia y, tras hacer el trámite en admisión, me informaron que tenía una espera aproximada de dos horas. Ya eran entre las 21.30 y 21.40, cuando me quedé a un costado y me puse a hablar con una señora" , detalló Pedro, testigo del crimen en diálogo con LT8.

"En eso entraron dos tipos de contextura delgada con barbijos y visera. Entraron como pancho por su casa. Se dirigieron hacia admisión, pero no se anunciaron. Como perdidos pero prepotentes, preguntaron donde estaban los baños y abrieron las puertas vaivén del lugar donde atienden los médicos y ahí empezaron los disparos, fueron tres o cuatro, y gritos" , amplió.

En tanto, la actividad en el hospital Provincial, donde fue asesinado el policía, se reducirá este miércoles este martes para cubrir la atención de los pacientes que se encuentran internados.

"Guardia cerrada: por razones de público conocimiento la Guardia permanecerá cerrada" , informó el personal a través de un cartel apostado en la puerta de ingreso.