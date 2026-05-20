Poner el “cosito de la pizza” en una tapa de desodorante: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El soporte plástico blanco que viene en el centro de las cajas de pizza, ese pequeño trípode que todos descartamos sin pensarlo, esconde un uso que miles de personas descubrieron y lo replican en casa.

Se trata del separador de pizza, técnicamente llamado “table saver” o guardián de caja, y en combinación con una tapa de desodorante en aerosol se convierte en una mini maceta decorativa funcional para plantas pequeñas.

Cómo armarlo y qué plantas van mejor

El proceso no requiere herramientas ni conocimientos previos. Solo necesitás dos elementos que probablemente tenés en casa ahora mismo:

El cosito de la pizza: el trípode plástico blanco, limpio y seco.

Una tapa de desodorante en aerosol: preferentemente de las que tienen base amplia y bordes altos.

Los pasos son simples:

Lavá bien ambas piezas con agua y jabón. Colocá el trípode dentro de la tapa, centrado. Rellená con sustrato o tierra húmeda hasta los bordes de la tapa. Plantá suculentas, cactus pequeños o hierbas aromáticas como romero o tomillo. Ubicala en un lugar con luz indirecta.

El soporte plástico blanco que viene en el centro de las cajas de pizza se puede convertir en un decorador para macetas pequeñas. Generado con IA.

Las suculentas y los cactus son ideales porque requieren poco riego y sus raíces no necesitan mucha profundidad. El resultado es una maceta compacta de no más de 6 centímetros de diámetro, perfecta para repisas, escritorios o alféizares.

Por qué funciona y por qué lo recomiendan

La combinación funciona porque la tapa actúa como contenedor con drenaje natural si se le hace un pequeño orificio en la base, y el trípode añade altura y estabilidad visual al conjunto.

No es decoración de emergencia: jardineros urbanos y creadores de contenido de hogar lo recomiendan como solución real para quienes tienen espacios reducidos o quieren iniciarse en el mundo de las plantas sin invertir en macetas.

El costo es cero, el tiempo de armado no supera los cinco minutos y el resultado estético sorprende por su simpleza.