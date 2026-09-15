Italia prorroga sus controles a los viajeros españoles y España hace lo mismo con los italianos hasta el 8 de octubre.

El Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 8 de octubre los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, después de que el país transalpino haya vuelto a dilatar la suspensión del acuerdo Schengen con España, según fuentes del Ministerio del Interior.

La decisión llega después de que el Ejecutivo italiano que preside Giorgia Meloni acordara este martes una segunda prórroga, de otros 15 días, a sus propios controles a los viajes procedentes de España. Ante ese movimiento, Interior ha optado por mantener también los suyos, en vigor desde el 8 de agosto, hasta el 8 de octubre.

Los controles impuestos entre Italia y España. Fuente: EFE Mariano Rojas

En qué consisten los controles y desde cuándo están en vigor

España ha comunicado a la Unión Europea su decisión de prorrogar durante quince días los controles fronterizos en los aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre ambos países.

Estos controles fueron reintroducidos por España el pasado 8 de agosto y prorrogados por primera vez hasta el 23 de septiembre. Ahora, con esta segunda prórroga, se extienden hasta el 8 de octubre.

El Gobierno considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la medida, aunque ha precisado que un cambio en esas circunstancias podría aconsejar modificar el plazo.

El origen: la crisis de Ceuta

El trasfondo de esta medida está en la crisis migratoria de Ceuta. Fue Italia la que, a raíz de esos acontecimientos, decidió suspender temporalmente el espacio Schengen con España e implantar controles a los viajeros procedentes del país, en una decisión a la que España respondió después de forma recíproca.

De este modo, ambos Estados mantienen desde agosto controles cruzados en sus conexiones directas por aire y mar, que se han ido prorrogando de forma paralela. La situación se mantendrá, al menos, hasta principios de octubre, cuando volverá a revisarse en función de la evolución de las circunstancias.

Con información de: EFE