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El Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 8 de octubre los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de Italia, después de que el país transalpino haya vuelto a dilatar la suspensión del acuerdo Schengen con España, según fuentes del Ministerio del Interior.

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La decisión llega después de que el Ejecutivo italiano que preside Giorgia Meloni acordara este martes una segunda prórroga, de otros 15 días, a sus propios controles a los viajes procedentes de España. Ante ese movimiento, Interior ha optado por mantener también los suyos, en vigor desde el 8 de agosto, hasta el 8 de octubre.

Los controles impuestos entre Italia y España.
Los controles impuestos entre Italia y España.Fuente: EFEMariano Rojas

En qué consisten los controles y desde cuándo están en vigor

España ha comunicado a la Unión Europea su decisión de prorrogar durante quince días los controles fronterizos en los aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre ambos países.

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Estos controles fueron reintroducidos por España el pasado 8 de agosto y prorrogados por primera vez hasta el 23 de septiembre. Ahora, con esta segunda prórroga, se extienden hasta el 8 de octubre.

El Gobierno considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la medida, aunque ha precisado que un cambio en esas circunstancias podría aconsejar modificar el plazo.

El origen: la crisis de Ceuta

El trasfondo de esta medida está en la crisis migratoria de Ceuta. Fue Italia la que, a raíz de esos acontecimientos, decidió suspender temporalmente el espacio Schengen con España e implantar controles a los viajeros procedentes del país, en una decisión a la que España respondió después de forma recíproca.

De este modo, ambos Estados mantienen desde agosto controles cruzados en sus conexiones directas por aire y mar, que se han ido prorrogando de forma paralela. La situación se mantendrá, al menos, hasta principios de octubre, cuando volverá a revisarse en función de la evolución de las circunstancias.

Con información de: EFE