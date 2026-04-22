Las vacaciones de invierno están por comenzar en Colombia, con una pausa académica de tres semanas que aplica para todos los colegios públicos y privados del país. Durante este receso, los estudiantes no asisten a clases y las instituciones educativas suspenden sus actividades pedagógicas. En el marco de este descanso, surge una recomendación ideal para quienes buscan una escapada en familia: una joya escondida dentro de Antioquia que promete sorprender a los visitantes. El municipio, ubicado en la subregión Occidente del departamento, se adapta a todo tipo de viajero gracias a su clima variado y sus paisajes de ensueño, que parecen transformarse según la mirada de cada visitante. Apodado como la ‘tierra de contrastes’ de Antioquía, Liborina se perfila como una opción atractiva para estas vacaciones de invierno gracias a sus impresionantes paisajes que van desde el bosque seco tropical hasta el bosque alto andino, según la latitud. Como informa la página de turismo del departamento, en este rincón se combinan diversos climas, zonas de vida, temperaturas y productos agropecuarios que hacen de la visita una experiencia única. A menos de tres horas de Medellín, también se destaca por su fácil acceso gracias a sus rutas bien conectadas. Las autoridades locales describen a Liborina como un “mosaico o paleta de pintor”. Sus vistas se tiñen de distintas gradaciones de ocre y verde, enmarcadas por una arquitectura colorida y diversa que conserva las “huellas de los forjadores de la colonización antioqueña del siglo XIX”. Escondido entre montañas, cada paso revela un paisaje diferente. Así lo destaca el portal Puebliando por Antioquía, al señalar: “Desde tierra caliente a 450 msnm, pasando por clima medio y llegando en menos de dos horas al espectacular Páramo de Santa Inés, a 3150 msnm, que se matiza gratamente por el verdor de su vegetación la frescura de sus quebradas y lo sombrío de sus árboles”. Con una población que apenas supera los 10.400 habitantes, en base a los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el pueblo también es reconocido por el fríjol liborino, un producto típico que le ha dado renombre a nivel regional y que incluso cuenta con festividades en su honor. Aparte de las vacaciones de invierno a mitad de año, el Ministerio de Educación de Colombia también estableció otras fechas sin clases a lo largo del 2026. Aquí un resumen de los recesos más importantes para tener en cuenta: Mitad de año: del 22 de junio al 12 de julio de 2026.Semana de receso de octubre: del 5 al 11 de octubre de 2026.Fin de año: desde finales de noviembre (alrededor del 27-30 de noviembre) y durante todo diciembre. 1 de mayo: Día del Trabajo.18 de mayo: Ascensión de Jesús.8 de junio: Corpus Christi.15 de junio: Sagrado Corazón.29 de junio: San Pedro y San Pablo.20 de julio: Día de la Independencia.7 de agosto: Batalla de Boyacá.17 de agosto: Asunción de la Virgen.12 de octubre: Día de la Raza.2 de noviembre: Todos los Santos.16 de noviembre: Independencia de Cartagena.8 de diciembre: Inmaculada Concepción.25 de diciembre: Navidad.