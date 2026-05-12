El Ministerio de Educación confirmó las fechas base para las vacaciones de mitad de año en los colegios públicos de Colombia y miles de estudiantes ya cuentan los días para iniciar uno de los descansos más esperados del calendario académico. Aunque el receso no será idéntico en todas las ciudades, gran parte del país tendrá una pausa escolar entre finales de junio y comienzos de julio. De acuerdo con las disposiciones oficiales para 2026, el descanso estudiantil de mitad de año se desarrollará principalmente entre el 22 de junio y el 6 de julio. Sin embargo, algunas secretarías de educación decidieron extender o adelantar el receso según las necesidades de cada territorio. La medida hace parte del calendario académico nacional, que establece cómo deben distribuirse las semanas de clase y los periodos de descanso en colegios oficiales. Según el calendario definido por el Ministerio de Educación Nacional, los estudiantes de colegios públicos tendrán vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026 en buena parte del país. Este receso corresponde al cierre del primer semestre académico y marca una pausa obligatoria dentro del calendario escolar colombiano. Después de este descanso, los estudiantes regresarán a las aulas para iniciar la segunda mitad del año lectivo, que se extenderá hasta noviembre. La normativa educativa establece que todos los colegios oficiales deben cumplir 40 semanas de actividades académicas con estudiantes y 12 semanas de receso distribuidas durante el año. Aunque existe una orientación general del Ministerio de Educación, Colombia no maneja un calendario escolar único. Cada Entidad Territorial Certificada tiene autonomía para ajustar las fechas dependiendo de factores locales como clima, logística institucional, condiciones regionales y organización administrativa. Eso explica por qué ciudades cercanas pueden tener cronogramas completamente distintos. Por ejemplo, Bogotá mantendrá el receso estudiantil entre el 22 de junio y el 6 de julio, mientras que Medellín extenderá las vacaciones hasta el 12 de julio. Cali, por su parte, tendrá un calendario diferente y adelantará el descanso desde el 15 de junio. Algunas regiones del país decidieron ampliar el receso escolar para estudiantes y docentes. Entre los casos más llamativos aparece Medellín, donde las vacaciones irán del 22 de junio al 12 de julio. En Caldas también habrá un descanso más largo, ya que el receso iniciará el 15 de junio y terminará el 12 de julio. Mientras tanto, ciudades como Pasto y Buenaventura tendrán uno de los calendarios más tardíos del país. En Pasto, las vacaciones serán entre el 6 y el 26 de julio, mientras que en Buenaventura se desarrollarán entre el 13 de julio y el 2 de agosto. La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó mediante resolución oficial que las clases en colegios públicos iniciarán el 26 de enero y finalizarán el 29 de noviembre de 2026. Además, el calendario académico estableció que las vacaciones de mitad de año para estudiantes serán desde el 22 de junio hasta el 6 de julio. La capital también tendrá los demás descansos habituales del calendario escolar, incluyendo Semana Santa y la semana de receso estudiantil de octubre. La legislación educativa colombiana establece que el calendario escolar debe incluir 12 semanas de receso estudiantil distribuidas a lo largo del año. Dentro de ese tiempo se incluyen: