Usuarios privados de la Hidrovía destacaron el rol de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) en la Audiencia Pública convocada el pasado 3 de noviembre. El encuentro, realizado en el marco del proceso de concesión de la VNT, tuvo como objetivo recibir propuestas y escuchar a la ciudadanía en torno al Informe de Gestión y Evaluación Ambiental del proyecto.

En un mensaje conjunto difundido en redes sociales, los usuarios señalaron que valoran el estricto cumplimiento de la normativa de participación ciudadana por parte de la ANPyN. Resaltaron la convocatoria y realización de la Audiencia Pública, donde se abordó el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental, como uno de los pasos previos fundamentales para la próxima licitación de la Vía Navegable Troncal.

Entre las instituciones que manifestaron esta valoración se encuentran la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata. Dichas entidades participaron activamente de las mesas técnicas convocadas por ANPyN, donde se llegó a los consensos y se constituyen como las principales interesadas en el avance y la concreción del pliego para la futura licitación.

Captura X

En ese marco, destacaron: “Nuestras Instituciones ratifican la importancia de esta licitación de la Vía Navegable Troncal como herramienta fundamental para el desarrollo integral y federal de nuestro país y el crecimiento de la economía. Poniendo énfasis en la necesidad de alcanzar el objetivo final de una nueva concesión a riesgo empresario y sin aval del Estado, sustentable y competitiva, que nos permita posicionarnos mejor en el mapa del comercio internacional”.

Además, las entidades valoraron el desarrollo del evento, indicando que la jornada transcurrió de manera extensa y ordenada. Mencionaron que los cerca de 250 oradores pudieron expresar libremente sus opiniones y aportes, y destacaron la actitud de la Autoridad de Aplicación al garantizar ese espacio institucional de diálogo.

La audiencia contó con 247 participantes registrados, recibiendo aportes de ciudadanos y especialistas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Conforme a la normativa vigente, la ANPyN procederá ahora a la elaboración de un Informe de Cierre que consolidará todos los aportes, reafirmando el compromiso con un proceso transparente y técnicamente sólido para la futura concesión.