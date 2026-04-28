La alerta meteorológica vuelve a ganar protagonismo en España. Nueve comunidades autónomas han activado el aviso amarillo por tormentas, con previsión de lluvias intensas, granizo y rachas muy fuertes de viento, según informó la Agencia Estatal de Meteorología. “La lluvia y fuertes tormentas se expanden y activan el aviso amarillo en nueve comunidades”, señala el organismo. Además, advierte de precipitaciones que podrían acumular entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en una hora. Este escenario marca el inicio de una semana con fuerte inestabilidad atmosférica, en la que las tormentas se irán extendiendo de forma progresiva a gran parte del país. El aviso amarillo por tormentas estará activo entre las 15:00 y las 22:00 horas en amplias zonas del territorio. La situación afecta a buena parte del norte y del interior peninsular, así como a regiones del sur. Entre las comunidades bajo alerta meteorológica, destacan: La alerta meteorológica no será puntual. “La semana, a caballo entre abril y mayo, comienza inestable con fuertes chubascos y tormentas en la mitad norte peninsular”. El martes aumentará la nubosidad y las precipitaciones afectarán a amplias zonas, muchas veces acompañadas de tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento. El miércoles se perfila como una de las jornadas más activas. “Se prevé muy nubosa y, de nuevo, con chubascos en la mayor parte de la península”, junto con una “bajada clara de las temperaturas”. Este comportamiento irá acompañado de un marcado contraste térmico: mientras algunas regiones alcanzarán hasta 30 grados, otras experimentarán descensos notables, en línea con episodios típicos de primavera. De cara al puente del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la tendencia apunta a la continuidad de la inestabilidad. “Lo más probable es que durante el puente de mayo se registren chubascos, sobre todo en el tercio norte y en el este peninsular”. El jueves podría traer una tregua parcial durante la mañana, aunque por la tarde volverán a desarrollarse tormentas, especialmente en zonas montañosas como los Pirineos o el Sistema Ibérico. Durante el fin de semana, la alerta meteorológica seguirá vigente en varias regiones, con lluvias localmente fuertes y tormentas. En paralelo, las temperaturas tenderán a subir en gran parte del país, con valores cercanos a los 28-30 grados en zonas del interior.