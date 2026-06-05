Una conocida marca de platos de porcelana anunció que por la caída en el consumo abrió una etapa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir en hasta 50% el personal en su fábrica.

Por el momento 17 trabajadores ya aceptaron el trato tras varios meses de pago de sueldos en cuotas.

Qué empresa argentina abrió retiros voluntarios

Se trata de Verbano, la única marca de platos de porcelana con fábrica en el país. Hasta mayo, la firma Faiart Argentina S.A. tenía 105 personas trabajando en su planta ubicada al sur de la provincia de Santa Fe.

Desde la empresa anunciaron retiros voluntarios con el objetivo de reducir el personal de la planta entre un 30% y 50%.

De los 105 empleados, 17 ya aceptaron el trato tras la denuncia de varios que los salarios de abril se pagaron en dos cuotas en mayo.

“Veníamos bastante bien hasta el mes pasado, cuando se pagó el sueldo en dos veces. Es la primera vez que nos pasa en muchísimo tiempo. Es un desdoblamiento del sueldo en cuestión de una semana. Esperemos que no se vuelva a repetir”, explicó Daniela Resumi, miembro de la comisión directiva del gremio representante del plantel.

El antecedente previo a los retiros voluntarios

El antecedente que preocupa a los trabajadores fue las diversas suspensiones a inicios de 2026 por faltas de ventas. El pago de salarios en dos etapas (primero un 70% y luego el 30% restante) podría repetirse en junio.

“Como todas las fábricas del país, Verbano no escapa de la crisis y hace tiempo que la empresa nos dice que tiene que hacer una reestructuración porque la venta está muy complicada”, aseguró Resumi.

Los trabajadores del rubro tienen un salario mínimo garantizado de $ 1.800.000 brutos, a los cuales se les hacen los descuentos correspondientes. Desde la empresa de platos de porcelana afirmaron que se trata de demasiada presión frente a las bajas ventas registradas en los últimos meses.